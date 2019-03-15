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İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'li 3 belediye meclis üyesi partisinden istifa etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, CHP'li belediye meclis üyesi Balbay, Karaman ve Şenay, partilerinden istifa etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'li 3 belediye meclis üyesi partisinden istifa etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, CHP'li belediye meclis üyesi Balbay, Karaman ve Şenay, partilerinden istifa etti.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 11:02
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'li 3 belediye meclis üyesi partisinden istifa etti
İzmir

İzmir'de Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri Şeref Balbay, Mustafa Karaman ve Alim Şenay partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Balbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin Bayraklı'da belediye başkan adayı gösterdiği Serdar Sandal'ın ilçeye uygun olmadığını ifade ederek, "CHP Genel Merkezi öyle bir aday gösterdi ki, Genel Başkan'ın eşinin akrabası olduğu söyleniyor. Genel Başkan akrabasını aday gösterecekse Tunceli'ye götürsün aday yapsın. Aday, Bayraklı mozaiğini temsil etmiyor. Adayın bu mozaikte karşılığı yok. Onun hayat görüşünü Bayraklılara anlatmakta zorluk çekiyoruz." diye konuştu.

Sandal'ın aday gösterilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Balbay, "Başka bir partiye geçişim söz konusu değil ama tepki noktasında AK Parti'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan'ı destekleyeceğim. Seçime kalan sürede onun yanında olacağım. Diğer iki arkadaşımla ortak hareket ediyoruz. Onlar da Aslan'ı destekliyor." dedi.

Karaman ve Şenay ise düzenleyecekleri basın toplantısıyla kararlarının gerekçesini açıklayacaklarını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
İzmirCHP
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