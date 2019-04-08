Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96992
ALTIN
238.467
DOLAR
5.7054
STERLİN
7.4472
EURO
6.4253
Mehmet Öz'den kalp sağlığı için 'güçlü aile bağı' tavsiyesi
Mehmet Öz'den kalp sağlığı için...
Rusya Devlet Başkanı Putin: Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var
Rusya Devlet Başkanı Putin: Gündemimizde...
Mütevazılığın zirvesine oturmuş bir baş mimar: Sinan
Mütevazılığın zirvesine oturmuş bir baş...
Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi...
Avrupa Güreş Şampiyonası başladı
Avrupa Güreş Şampiyonası başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer göreve başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Tunç Soyer, göreve başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer göreve başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Tunç Soyer, göreve başladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 17:59
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer göreve başladı

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Tunç Soyer, mazbatasını İzmir Seçim Kurulu Başkanı Şaziye Kitapçı'nın elinden aldı. 

Soyer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 bin 500 yıllık şehrin 35'inci başkanı olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Bugün aynı zamanda İzmir'in efsane başkanı Ahmet Piriştina'nın doğum günü olduğunu hatırlatan Soyer, şöyle konuştu:

"Bugün bu görevi devralıyorum ama bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onu da büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. Bugün dilerim İstanbul'da o koltukları boşaltmayanlara da ders olur. Bana oy veren, vermeyen herkesi bu kentte gurur duyarak yaşaması için bu kenti koruyup ileri taşımak için canla başla, aşkla çalışacağımı söylüyorum."

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Soyer'i, Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu karşıladı.

Makamda gerçekleştirilen devir teslim töreninde Soyer ve Kocaoğlu birbirine çiçek verdi.

Soyer ve Kocaoğlu, daha sonra belediye meclis salonuna geçti.

Seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Kocaoğlu, görev yaptığı 15 yıl boyunca İzmir'in sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini dile getirdi. 

"Zorluklarını bilerek yola devam etmemiz lazım"

Tunç Soyer ise 15 yıldır kentte büyük bir başarıyla hizmet eden Aziz Kocaoğlu'ndan görevi almasının büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Aldığı bayrağı daha yukarıya çıkaracağını aktaran Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de büyük bir değişim başladı, bunun öncü kenti olmayı başarmak zorundayız. Türkiye 1 Nisan'da yeni bir geleceğe uyandı. Onlara bundan 15 yıl önce iktidar kapılarını açan yereldeki çalışmaları gibi Türkiye'de yerelde başka bir şey gelişmeye başladı. Bu iktidarın değişmesinin mümkün olduğu gerçeği anlaşılmaya başlandı. Türkiye aşağıdan yukarıya doğru değişecek ve bu değişimin öncü kenti İzmir olacak. Zorluklarını bilerek yola devam etmemiz lazım. Bugün bize düşen demokrasiye sımsıkı sahip çıkmak." 

Anahtar Kelimeler:
İzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mansur Yavaş görevi devraldı
Mansur Yavaş görevi devraldı
Bergama'da geçersiz oyların sayımı tamamlandı
Bergama'da geçersiz oyların sayımı tamamlandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: YSK'nin bu hukuksuzluğa yol vermesinden rahatsızız
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: YSK'nin bu hukuksuzluğa yol vermesinden rahatsızız
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim