İstanbul için seçim sonuçları açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurdu.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür tarafından yapılan başvuruda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul Maltepe ilçesi belediye seçimleri sayımının 17 Nisan saat 01.30'da tamamlandığı hatırlatıldı.

Sayımın bitmesiyle il birleştirme tutanağı oluşturulduğu belirtilen başvuruda, "Buna göre iş bu itirazımız ile beraber tam kanunsuzluk nedeniyle olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye ve İstanbul Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçim sayımına gölge düşmesi nedeniyle iptaline karar verilmesi amacıyla bu dilekçemizi ibraz ediyoruz." denildi.

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na 31 Mart'ta verilen dilekçede, Türkan Saylan Kültür Merkezi içerisinde ve dışarısında Maltepe Belediye Başkanlığının çalışanlarının bulundurulmaması ve görev verilmemesiyle ilgili müracaatlarının ilçe seçim kurulu tarafından kabul edildiği aktarılan başvuruda, ancak bu karara uyulmadığı kaydedildi.

Başvuruda, Maltepe Belediyesi çalışanı olan ve ilçe seçim kurulunda hiçbir resmi görevi olmayan Serkan Aslan'ın ilçe seçim kurulu müdürü gibi her işleme karıştığı ve çalışanların yaptıkları her işi ona danıştıkları, bu durumun tamamen bağımsız ve tarafsız yapılması gereken seçime gölge düşürdüğü aktarıldı.

Sandık kurullarının oluşumuna ilişkin itirazların da yer aldığı başvuruda, birçok kişinin İstanbul Maltepe'de ikamet etmedikleri halde usulsüz ve yasaya aykırı olarak sandık kurulunda başkan ve asil üye olarak görevlendirildikleri ifade edildi.

Başvuruda, "Maltepe ilçe seçim kurulu başkanları ve müdürleri 298 sayılı Yasa'nın 22. maddesi gereği ataması gereken başkan ve üyeleri CHP'li Maltepe Belediyesi'nin bağımlı ve taraflı çalışanlarını sandık kurulu başkan ve üye yaparak suç işlemişlerdir. Bu da seçimin tarafsız ve adil şekilde yürütmekle görevli kurullar bu eylemleri ile tarafsızlık ve adil olarak yürütülmesi gereken seçim sürecine gölge düşürmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu.

İlçe seçim kurulu müdür vekili ve diğer görevliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da aktarılan başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Açıklamış olduğumuz sebepler ve sayın kurulunuzun tespit edeceği ve araştıracağı hususlar ile vakalar nedeniyle 31 Mart 2019 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde Anayasa'nın 79, 298 sayılı Kanun'un 14, 22, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince 'seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle' iptali ve yenilenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz."