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İmralı'dan 'açlık grevlerine son verin' çağrısı

Avukat Uysal, İmralı'da görüştükleri terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, "Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak noktaya taşımamalarını istediğini." söyledi.

İmralı'dan 'açlık grevlerine son verin' çağrısı

Avukat Uysal, İmralı'da görüştükleri terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, "Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak noktaya taşımamalarını istediğini." söyledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:44
İmralı'dan 'açlık grevlerine son verin' çağrısı

Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Newroz Uysal, İmralı'da görüştükleri terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ınhazırladığı bir metinde, açlık grevlerine ilişkin, "Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz." ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yaptıkları görüşmeye ilişkin İstanbul Taksim Hill Otel’de basın toplantısı düzenledi.

Avukat Newroz Uysal, Öcalan ve İmralı’daki diğer hükümlüler Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Veysel Aktaş’ın imzasının bulunduğu metni okudu.

"Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır"

Uysal'ın okuduğu söz konusu metinde, "İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suriye’deki sorunların, çatışma kültüründen uzak durularak; içinde bulundukları konumun, durumun Suriye’nin bütünlüğü çerçevesinde Anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

"Açlık grevlerine son verin" çağrısı

Söz konusu metinde, açlık grevlerine son verilmesine ilişkin çağrıda da bulunuldu. Metinde, şu ifadelere yer verildi:

"Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir. Ayrıca en anlamlı yaklaşımın zihinsel ve ruhi duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.

Bizlerin İmralı’daki duruşu, 2013 Newroz Bildirgesinde belirttiğimiz ifade tarzının daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürme kararlılığındadır. Bizim için onurlu bir barış ve demokratik siyaset çözümü esastır." 

Anahtar Kelimeler:
Imralı
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