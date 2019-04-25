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İmamoğlu'nun 'veri kopyalama talimatı' kaldırıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin dijital verilerinin kopyalanmasına ilişkin talimatının yürürlükten kaldırıldığı duyurdu.

İmamoğlu'nun 'veri kopyalama talimatı' kaldırıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin dijital verilerinin kopyalanmasına ilişkin talimatının yürürlükten kaldırıldığı duyurdu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Nisan 2019 Perşembe 22:34
İmamoğlu'nun 'veri kopyalama talimatı' kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin dijital verilerinin kopyalanması için Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazdığı yazı yürürlükten kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yazılı açıklama, söz konusu talimatın, gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Daha önceden 18 Nisan 2019 tarih ve 96514166-903.05-56/64220 sayıl, Teftiş Kurulu Başkanlığımızın inceleme yapmasına ilişkin ihdas edilen yazımız, İBB tarafından incelenmiştir. Her ne kadar hukuki gerekçeleri yerinde bulmasak da mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi ve teftiş kurulu başkanlığımızın, yeniden değerlendirilmesi konusundaki görüşlerine iştirak edilmesine karar verilmiştir. Bu yüzden söz konusu talimat, gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Bahse konu hususların yeniden değerlendirilmesinin akabinde gerek görülmesi halinde idari mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen içeriğe ilişkin çerçeve ve Teftiş Kurulu Başkanlığımız tarafından belirlenen içeriğe ilişkin çerçeve dikkate alınarak, yeni bir işlem tesisi düşünülebilecektir."

Anahtar Kelimeler:
İmamoğlu
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