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İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin, "İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." dedi.

İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin, "İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 20:53
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısında, duygularını paylaşmadan önce Türkiye'ye ve Türkiye adına dünyaya birkaç cümle etme konusunda kendini sorumlu hissettiğini belirtti. 

Sandık başında ve seçim kurullarında görev yapan yol arkadaşlarıma, minnet duygularımı ifade ettiğini vurgulayan İmamoğlu, "Şu anda tümünün kalbini, o güzel emeğini yanımda hissediyorum. Onlar iyi ki varlar. Onlar bugünün demokrasi kahramanlarıydı, yaptıklarını güzel bir anı olarak hatırlayacaklar. Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul'umuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." diye konuştu. 

İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun

İmamoğlu, sandık görevlilerinin, kat görevlilerinin, sandık kurulu üyelerinin ve diğer görevlilerin sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmasını istedi. 

Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı, yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Detaylarına girecek değilim. Ama saatleri durdurarak zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra aynı zamanda hesap pusulasının çıktığını da tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş 31 Mart'tan bugüne bu ülkeye yaşatılanların, yapılan haksızlığın hesabını o bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul'da bir sayfa kapandı yeni sayfa açıldı anlamına gelmiyor."

Bu seçimin İstanbul'da herkesin yeni ve ortak sayfa açması anlamına geldiğine işaret eden İmamoğlu, bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet, eşitlik, sevgi, hoşgörü olacağını kaydetti. 

"Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum"

Ekrem İmamoğlu, "Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük olgunluk ve sükunet içinde geçiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim." diye konuştu.

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