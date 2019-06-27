Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868 oy alan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Adliyeye eşi Dilek imamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bazı milletvekili ve partililerle protokol kapısından giren Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na giriş yaptı.

İmamoğlu, mazbatasını burada İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı. Mazbata teslim töreninde sadece AA, DHA, İHA ve TRT tarafından çekim yapılmasına izin verildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'nun adliyeye gelişi dolayısıyla adliye çevresinde polis ve adliyenin özel güvenlik ekipleri yoğun önlem aldı.



Mazbatayı İl Seçim Kurulu Başkanı Öner'den alan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçimin İstanbul'a hayırlı olmasını dileyerek, "İstanbul'umuz Türkiye'mizin lokomotif şehri, umarım en doğru işleri yapacağımız 5 yılı hep birlikte yaşarız." dedi.

Seçim süreci boyunca İl Seçim Kurulu Başkanı, müdürü, siyasi parti temsilcileri ile ilçe seçim kurullarında görev yapanlara teşekkür eden İmamoğlu, "Demokrasinin teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi en sağlıklı tutanaklara dönüştürüp milletimizin iradesinin neticeye kavuşmasında büyük katkı sunan herkese, her demokrasi neferine yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İlk günün ilk mesajı"

Çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla mazbatayı alacağına işaret eden İmamoğlu, "Bu aynı zamanda bize kamu yönetiminde, yapacağımız görevlerde cinsiyet eşitliği adına kadınların varlığı adına, kadınların toplumdaki yeri adına da değerli bir mesajdır. Bu mesajı da İstanbul'un şehremini olarak taşımaktan onur duyacağım ve bu konuda gerekeni yapacağımı şimdiden ilk günün ilk mesajı olarak paylaşmak isterim." diye konuştu.



Adliyedeki vatandaşların da sevgi gösterisinde bulunduğu Ekrem İmamoğlu, mazbata teslim töreninin ardından adliyeden ayrılırken kendisini bekleyen basın mensuplarının soruları üzerine, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde açıklama yapacağım, hepimiz için, şehrimiz için hayırlı olsun." dedi.



Burada gazetecilerin birlikte hatıra fotoğrafı çektirme talebi üzerine İl Başkanı Kaftancıoğlu, bir gazetecinin fotoğraf makinesini alarak fotoğrafı çekti.

Görevi devraldı

İmamoğlu, Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra beraberindeki heyetle Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasına geldi.



Burada kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, eşi Dilek, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Muharrem Erkek ve bazı milletvekilleriyle birlikte başkanlık makamına geçti. Burada devir-teslim töreni gerçekleşti.



İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, 7 Mayıs'tan bu yana vekaleten ifa ettiği görevi Ekrem İmamoğlu'na devrettiğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu süre içerisinde birlikte çalıştığımız, Büyükşehir Belediyesi ailesine, tüm İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum." diyerek, başkanlık mührünü İmamoğlu'na verdi.



Ekrem İmamoğlu ise, "Elbetteki böyle kadim bir kentin belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyor, hissediyor ama bunu şu anda en fazla hisseden benim diye düşünüyorum. Allah, mahcup etmesin. Umuyorum, bu şehre, tarihine, maneviyatına, bütün geçmişten bugüne her şeyine sahip çıkacak, doğruları yapmaya çalışacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı diliyorum, istiyorum. Bu bir mücadele dönemi, Türkiye'nin en büyük kenti, Avrupa'nın en büyük kenti İstanbul'umuza hep beraber hizmet etme karakteriyle hareket edeceğime herkesin huzurunda elbetteki söz veriyorum." şeklinde konuştu.



İmamoğlu, herkesle uyum içinde çalışmayı temenni ettiğini belirterek, kentin çok şeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık mührünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan alan İmamoğlu, daha sonra Saraçhane'deki belediye binası önündeki kalabalığa hitap etti.

İmamoğlu, 31 Mart gecesinde işleyen saatin birileri tarafından durdurulmak istendiğini ancak milletin bunu 23 Haziran'da çalıştırdığını söyledi.



Saatleri durdurarak zamanın akışının önlenemeyeceğini dile getiren İmamoğlu, "Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez. Milletin iradesini, hiç kimse ama hiç kimse yok sayamaz. Milletin iradesini yok sayanlara İstanbul, 'Size öyle bir ders veriyorum ki, alın 806 bin defa millet iradesini İmamoğlu'na teslim ediyorum.' dedi." diye konuştu.



"Millet ne yaptı?" diye soran Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:



"İstanbullu, demokrasiye sıkıntı vermeye çalışan bir avuç insana öyle bir ders verdi ki, 'Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi.' dedi. İstanbul, bu millete büyük bir öz güven kazandırdı. İstanbullu dedi ki, 'Benim adalet duygularımla oynayamazsınız. Egemenlik kayıtsız milletindir.' İstanbullu, 23 Haziran'da Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığını tescilledi. Bu tescil, dünyaya şunu gösterdi: Türkiye herhangi bir Orta Doğu ülkesi değildir. Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır. Sadece bize oy verenler değil, bütün İstanbulluların, tüm barışçıl duygularıyla adalete inanan tüm duygularıyla sandığa gitmesi, en güzel günü yaşatması bakımından çok önemli. Onun için bu hiç ayrım yapmaksızın bu şehrin 16 milyonuna teşekkür ediyorum."



İmamoğlu, hep beraber demokrasiye verilen zararı tamir ettiklerini vurgulayarak, "Hep beraber demokrasiyi hiçe sayanları, bir kez milletçe yok saydık. O bir avuç insan yok hükmündedir. Bu şehirde 16 milyon insanımıza eşit olduğumuzu hep birlikte gösterdik. Eşitiz biz. Zengini fakiri eşitiz. Eşitlik duygusu çok önemli. Türk-Kürt herkes eşit. Ermeni'si, Süryani'si, Yahudi'si, Arap'ı, Arnavut'u herkes eşit. Milletçe biriz biz. Alevi'si, Sünni'si hep bir aradayız. Birlikte mutlu olacağız. Birlikte mutluluk yaşatacağız bu kente. 16 milyon vatansever olarak bu devlet ve millet için her zaman hizmeti en önemli karakter bileceğiz. 23 Haziran'da bir kez daha bu şekilde büyük bir mesajı vermiştir." ifadelerini kullandı.



İstanbul'da israfın biteceğini ve tasarruf döneminin başlayacağını söyleyen İmamoğlu, İstanbul'un nimetlerini eşit şekilde 16 milyon insana paylaştıracaklarını vurguladı.

"Liyakatiyle çalışanları başımızın üzerinde tutacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim sefer görev emrim çıktı." ifadesini kullanarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kendimi bu şehrin çocuklarına, gençlerine adayacağıma ve sizler için gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum. Artık zaman kaybetme vaktimiz bitti. Zaman kaybetme lüksümüz bitti. Gece gündüz çalışmamız lazım. Artık hepinizin bana yardımcı olmasını istiyorum. İstanbul'a herkesin gönül vermesini istiyorum. Her yere göz kulak olmanızı istiyorum. Hep birlikte İstanbul'da benimle birlikte çalışmaya hazır mıyız? Birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. Her kesimi bu süreçte seferberliğe davet ediyorum. Buradan duyurmak istiyorum, işine sahip, alın teri döken, bu şehir için çalışan partiye değil, 16 milyon İstanbullu için çalışan her Büyükşehir Belediye çalışanının yeri başımın üstünde ama başka öncelikleri olan varsa iş hukuku, ahlakına göre davranmıyorsa, belediyede başka işler peşinde koşuyorsa benim onunla işim olmaz. Liyakatiyle çalışanları başımızın üzerinde tutacağız. Bu şehirde biz-onlar diye bir ayrım olmayacak. Biz bu şehrin 16 milyon insanını rengi ahengi olarak görüyoruz. Biz bu şehirde kaynakları adil dağıtmaya geliyoruz. Bu şehir hoşgörü şehri olacak."



Seçimin kazananın İstanbul ve Türkiye olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Siyasette kirli dili yok edeceğiz. Partizanlığı bu binalardan söküp atacağız. Artık liyakat var, adalet var. Ne demiştik, 'Yolumuz uzun, heyecanımız var, gençliğimiz var.' Çalışacağız ve başaracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Allah şahit çok çalışacağım. Benimle gurur duyacağınız işler yapacağız. Hatamız olduğunda lütfen bizi uyarın, bize önerilerinizi yollayın, bizi yalnız bırakmayın. Bizi eleştirin, bizim arkamızda başka işler çevirenler varsa onlardan da bizi koruyun. Biz ne dedik, 'Kişilere değil, partilere değil, biz İstanbul'a hizmet etmeye geliyoruz.' Desteğinize elbette ihtiyacımız var. Ben kendimi burada bulunan bulunmayan 16 milyon İstanbulluya emanet ediyorum. Sizlerle beraber çok büyük işler başaracağız. Bu sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok."



Ekrem İmamoğlu, konuşmasında kendisine destek veren herkese ve her kesime isim vererek tek tek teşekkür etti.