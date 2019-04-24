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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile telefonla görüştü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 23:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'ya ülkesindeki menfur terör saldırısı nedeniyle taziyede bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena ile telefonla görüştü

Sirisena'ya ülkesindeki menfur terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı gönderdiğini anımsatan Erdoğan, ayrıca kendisini bizzat arayarak acılarını paylaşmak istediğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca, insanları alçakça hedef alan insanlık dışı saldırıyı nefretle kınadığını ve en sert biçimde lanetlediğini kaydetti.

Son Güncelleme: 24.04.2019 23:40
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Reis
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