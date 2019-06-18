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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin hayatını kaybetmesini seyreden insanlığı kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mursi'nin darbeyle indirilmesini, hücrede eziyet çektirilmesini ve hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını ve insanlığı kınıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin hayatını kaybetmesini seyreden insanlığı kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mursi'nin darbeyle indirilmesini, hücrede eziyet çektirilmesini ve hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını ve insanlığı kınıyorum." dedi.

18 Haziran 2019 Salı 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin hayatını kaybetmesini seyreden insanlığı kınıyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Mursi'nin darbeyle indirilmesini, hücrede eziyet çektirilmesini ve hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını ve insanlığı kınıyorum." dedi.

Erdoğan, "Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki kirli zihniyetin varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor." diye konuştu.

"Pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. "Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceğimize inanıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Çok koşacağız, çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız. 31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Erdoğan, "Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir." dedi.

"Seçimden sonra hesabını vereceksin"

İmamoğlu'nun, "Ordu Valisine 'it' demedim, 'basitleşme' dedim" açıklamasını eleştiren Erdoğan, "Bütün görsel ve yazılı medyada var, dedin. Seçimden sonra da hesabını vereceksin. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsizler dedirtiriz. Utanmıyor musun?" diye konuştu.

Erdoğan, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin, "(31 Mart seçimleri)Yani burada hem yolsuzluk hem de hırsızlık var. Müsaade edin de bunu da söyleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz.' Bu yalan CHP'nin yalanıdır. Suriyelilere maaş bağlama diye bir şey yok." dedi.

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanMursi
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