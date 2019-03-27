Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
91855
ALTIN
227.605
DOLAR
5.3440
STERLİN
7.0963
EURO
6.0134
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü yeniden artıyor
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü...
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda beyaza büründü
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda...
'Şok diyetler' ölüm saçıyor
'Şok diyetler' ölüm saçıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar, F16'lar vuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar, F16'lar vuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor." dedi.

Editör
Editör
27 Mart 2019 Çarşamba 22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar, F16'lar vuruyor
Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber, A Para, A News, A2, A Haber Radyo ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlardaki coşkuya değinerek, "Meydanların diline baktığımızda, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz." dedi.

"İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar, F16'lar vuruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekerek şöyle dedi:

"İHA'lar koordinatları yakalıyor SİHA'lar yakaladığı koordinatlarla vuruyor F16'lar devreye giriyor F16'lar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK'ya yönelik operasyon) Kandil bölge sorumlusu, çok önemli. Bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu ve örgüt sözcüsü. İsmen söylemeyeceğim. Bu isim çünkü aslında biliniyor ama şu anda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar ve lider kadrosunda bu. En üstteki o baronların arasında olanlardan ağır yaralandı. Daha önce de bunların Sincar sorumlusu öldürülmüştü. Şu anda bu şekilde orada devam eden bir süreç var."

"Gelin demokratik bir şekilde sandıkta gereken cevabı verelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum; sizin iradenize ipotek koyanlara, gelin demokratik bir şekilde sandıkta gereken cevabı verin." dedi.

"Bu topraklar üzerinde 'Kürdistan' diye bir bölge inşa etmeleri söz konusu değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olduğu sürece, bu topraklar üzerinde 'Kürdistan' diye bir bölge inşa etmeleri söz konusu değildir." dedi.

"Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca büyük bir yalana sarıldılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerimi 'terörist' ilan ettiğimi iddia ederek, büyük bir yalana sarıldılar. Bu alçaklıktır, alçalmaktır." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye'nin milli birliğe ihtiyacı var
TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye'nin milli birliğe ihtiyacı var
Altun, Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı
Altun, Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı
Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna retzsax
Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna retzsax
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim