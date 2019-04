Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız." dedi. Son çeyrekteki küçülmeye rağmen yılı yüzde 2,6 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "İhracatımız 168 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz. Güven endekslerinden sanayi üretimine ve kapasite kullanım oranlarına kadar her konuda müspet haberler de geliyor. Arada sırada tabii ki bazı sıkıntılı haberler aldığımız da olmuyor değil. Şimdi önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Geçtiğimiz 17 yıldaki tecrübelerimiz bize önümüzdeki 4 yılda çok büyük başarılara imza atabileceğimizin güvenini veriyor." "Kara bulutların dağılacağına inanıyoruz" Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritasını seçimden hemen sonra açıkladıklarını, vergi sistemi, tarım, bankacılık ve finans gibi alanlarda bu yıl içinde hayata geçirecekleri yapısal değişiklikleri kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, "Öncelikle bankacılık sektörünün sermaye yapısını güçlendirecek ve bunun üzerinden reel kesimin finans imkanını genişleteceğimizi söyledik. Ağustos ayından beri yaşanan sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz." diye konuştu. Erdoğan, "Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok." şeklinde konuştu. Erdoğan, "Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz." dedi. "Ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız" "Esasen ekonomide son 9,5 ayda yaşananlar ülkemizin ekonomik gerçeklerinden kaynaklanmış da değildir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan kurşunlar neyse son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynıdır. Hatta bir ay öncesinde de benzer girişimler oldu. Hemen tedbirlerimizi alıp kimse farketmeden önünü kestik. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok." Bütün vatandaşlara, yatırımcılara ve iş dünyası temsilcilerine bir ricada bulunmak istediğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Onları Corç, Hans buralara getirmedi, onları bu millet buralara getirdi. Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Biz bu ülkede yatırımcımızın, girişimcimizin karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar da bilsinler ki onlar da bizi karşılarında bulurlar. Her türlü desteği veren biziz, ülkemizde teşvik bölgelerini onların emrine veren biziz. 6 ayrı bölgede her türlü desteği bugüne kadar verdik, veriyoruz, bundan sonra da vereceğiz ama kalkıp da fırsatçılığa girişirlerse orada kusura bakmasınlar. Biz milletimizin yanında yer almaya mecburuz. Gelin kararlarımızı başkalarının bizimle ilgili niyetlerine göre değil, kendi hedeflerimize, kendi ihtiyaçlarımıza, kendi çıkarlarımıza göre verelim. (Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş) Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir. Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de öyle bir ülkedir ki, buz dağı gibi görünmeyen kısmı, görünen kısmından çok daha büyüktür." "CHP yönetimi başka, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır" Diğer partilere, diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarla ilgili asla bir kırgınlık ve kızgınlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz bu vatandaşlarımıza ne için ulaşamadığımızın ne için kendimizi anlatamadığımızın, ne için gönüllerine giremediğimizin, ne için desteklerini alamadığımızın muhasebesini kendi içimizde yapmakla mükellefiz. CHP yönetimi başkadır, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım. Mesela dün bir CHP yöneticisi çıkıp bizim şehit cenazelerine katılım konusunda hassasiyet gösterilmesiyle ilgili sözlerimize karşı tam da anlatmaya çalıştığımız, çarpık zihniyetinden bir kez daha ortaya sermiştir, zihniyet bozuk. Biz, 82 milyon olarak birlik beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğini söylüyoruz, CHP kafası bunu ayrıştırma, gerginliği ve kutuplaştırmayı arttırma çabası diye anlıyor. Biz, terör örgütünün güdümündeki partiyle birlik olursanız şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız diyoruz. Onlar, hadiseyi meşrulaştırmaya çalıştığımızı iddia ediyor. Biz saldırıyı açık bir dille kınadık. Biz, şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe halkının taciz edilmesine, tariz edilmesine, terörist ithamına ve hakarete maruz kalmasına karşı çıkıyoruz. Çubuk'taki o vatandaşlar zaten yaralı, onları provoke edeceksin, kalkacaksın Ardahan'daki yolculukta teröristlerin saldırısına uğramışsın, onlarla eş duruma getireceksin. Buna benim Çubuk'taki vatandaşım tahammül eder mi? Orada sana saldıranlar, kol kola gezdiklerin sana saldırdı. Başkası saldırmadı." "Birileri 2023 hedeflerimizi hayal gibi göstermeye çalışıyor" Yıl sonuna kadar 2,5 milyon istihdam sağlanacağı açıklamasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bize verilen sözler yerine getirilirse biz bu 2,5 milyon istihdamı sağlamış oluruz. Terör belasını tamamen ortadan kaldırmaya, Irak ve Suriye'de ülkemize kurulan tuzakları, bölgemizde oynanan oyunları bozmaya mı ihtiyacımız var? 82 milyon hep birlikte hareket edersek bu meseleyi de kısa sürede çözebiliriz. Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi bir hayal, bir serap gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki biz hep birlikte bu hedeflere inanıp çalışırsak 2023'te çok daha ötesine geçmemiz mümkündür. Geçmişte bunu başardık, yine başarırız. Cumhur İttifakı'nın lokomotifi olduğu Türkiye ortak paydasını ne kadar büyütürsek bu başarıya o kadar çabuk ulaşırız. Seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy vererek Türkiye'nin beka davasına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan her vatandaşımıza tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum." "Hiç kimsenin şahsi ajandası Türkiye'nin ve AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek partide gerek yönetimde, bizimle birlikte yol yürüyen her bir arkadaşımızın milletimizin tamamına karşı sorumlu olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu. Belediye başkanlarından vatandaşlarla kucaklaşmalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti: "AK Parti'nin bir genel merkez yöneticisi, teşkilat mensubu, milletvekili, belediye başkanı yanlış yaparsa bu tüm patiye zarar veriyor. Bakanlarımız, bürokratlarımız yanlış yaptığında bunun sonuçları hepimizi etkiliyor. Öyleyse gerek partide gerek yönetimde, bizimle birlikte yol yürüyen her bir arkadaşımızın milletimizin tamamına karşı sorumlu olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Hiç kimsenin şahsi ajandası, Türkiye'nin ve artık kaderi ülkemizle bütünleşmiş olan AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez. Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye'ye ve AK Parti'ye kaybettirmesine de izin veremeyiz. Bunun için tüm arkadaşlarımdan oturmalarına, kalkmalarına, konuşmalarına, çevrelerine, işlerine, güçlerine dikkat etmelerini istiyorum. Daha da ileri gidiyorum, kimlerle oturuyorsunuz, kimlerle kalkıyorsunuz buna da çok dikkat etmeniz lazım. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bir diğeri de bütün bunlarla beraber eğer bizler hakikaten bu tür insanlarla beraber oturup kalkarsak bunun bedelini bize halk ağır ödetir. Onun için bunlara da çok dikkat edeceğiz. Terör tehdidi altındaki ülkemizde devlet yöneticilerinin, parti yöneticilerimizin can güvenliklerini elbette sağlayacağız ama asla bunu bir saltanat haline dönüştürmeyeceğiz. Vatandaşa karşı etrafımızda etten duvar örülmesine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizdeki her fert gibi kendi çevremizdeki insanların da iş yapma, kazanma hakkı olduğunu bileceğiz ama kesinlikle bu ilişkilerin, kayırmacılığın, haksız kazancın vesilesi haline gelmesine rıza göstermeyeceğiz." "Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek, ülkenin ve partimizin yöneticisi olarak bizim görevimizdir." diyen Erdoğan, "Milletimizin bunca yıldır hükümette ve belediyelerde AK Parti'den umudunu kesmemiş olmasının sebebi kendi kendimizi yenileme becerimizdir." şeklinde konuştu. "Ramazandan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşacağım" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisine tanınan fırsatı, verilen imkanı kullanamayanlar nöbeti devretmeyi kabullenmek zorundadırlar." dedi. Önlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis olarak 4 yılı aşkın, belediyeler olarak 5 yıllık bir zaman bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Son yıllarda üst üste yaşadığımız seçimler sebebiyle milletimiz biraz yoruldu. Açıkçası siyaset de yoruldu. Bunun için hep birlikte önümüzdeki bu uzun dönemi tamamen icraata odaklanmış olarak değerlendirmek zorundayız. Gündemimizde üzerinde uzun uzun çalışmamız gereken pek çok konu bulunuyor. Allah nasip ederse ramazandan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma azmindeyim ve dolaşacağım. Tabii ki bu bir teşekkür ziyaretidir. Hepsiyle bu çalışmayı yapacağız ve önümüzdeki sürece de buna göre hazırlanacağız." Ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa, askerlikten tarıma kadar her alanda gerçekleştirecekleri reformların hazırlıklarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Ziyaretlerimizde varsa birçok açılışları yapma imkanımız olacak. Bunlar merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin bütün bu hazırlıklarını gözden geçirerek adımlarımızı atacağız. Sizlerin de belediye başkanları olarak şehirlerinizde çözmeniz gereken sorunlar, yapmanız gereken yatırımlar, vermeniz gereken hizmetler var. İyi bir planlama ve sıkı bir çalışmayla bu dönemin sonunda ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yere getirebileceğimizi görüyoruz, biliyoruz." "Ekonomik ve siyasi saldırılar bizi gerçek gündemimizden kopartamayacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Ne dışarıdan ülkemize yönelen ekonomik ve siyasi saldırılar ne de içeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden kopartamayacaktır. Sakın bu fitne tohumlarını ekenlere asla fırsat vermeyiniz. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum, sizlere gelenler, kapınızı çalanlar, onlara tek şey söyleyin, 'Bizim yapacak çok işimiz var, siz yolunuza devam edin.' Bunlar nereden nereye nasıl geldiklerini hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Çok fazla vakit de kaybetmeye zamanımız yok ve onlarla kaybedilecek vakit haramdır. Buna dikkat edelim. Kimin ne yaptığına, bize hangi tuzakları kurduğuna değil kendimizin ne yaptığına, neyi başardığına bakarak yürüdüğümüzde Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur. Biz başkalarını konuşmayacağız, başkalarının bizi konuşacağı icraatlar ortaya koyacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aday yapılmadığı için istifa edip kimisi bağımsız, kimisi başka partiden gidip aday olmuşlardır, seçimi de kazanmıştır, kazanabilir. Bunlar bizi de üzmesin. Şimdi bundan sonra onlar kendi dertlerine baksınlar, biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım." dedi.