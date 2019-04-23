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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'ye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'den HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrılmasına ilişkin soru üzerine, "Mehmetlerimi şehit edenleri, onlarla kol kola gezenleri dinleyelim mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'ye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'den HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrılmasına ilişkin soru üzerine, "Mehmetlerimi şehit edenleri, onlarla kol kola gezenleri dinleyelim mi?" dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'ye tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'ndan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı.

Şeref Holü'ne gelen Erdoğan, gazetecilerin "Erken gidiyorsunuz" şeklindeki sözleri üzerine, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşı'nı şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Eğer bunlara sizler de olumlu bakıyorsanız, diyecek bir şeyim yok ama benim ne vicdanım ne karakterim ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzep edemem. Onun için de bunları dinleyemem." şeklinde konuştu. 

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından bir gazeteci, "HDP'nin kapatılması için bir girişim olacak mı?" diye sordu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikap edenler ayrı bir şey. Parti kapatma konusu farklı ama suçu irtikap edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı 'hak, hukuk, adalet' diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak? Onlara da yargı kararını vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Saldıraya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, bu konuda açıklama yaptığını belirterek, "Yorumumu yaptım. Daha niye arayayım?" dedi. 

Kendisinin, "Türkiye İttifakı'na" ilişkin açıklamalarından sonra bu saldırının gerçekleştiğinin belirtilmesi ve zamanlamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İttifakı', saldırıya çağrı mıdır? Yoksa burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından şehit edildiği belli. PKK ile hangi siyasi örgüt, el ele, kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye'deki siyasi partiler kol kola veriyorlar, kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların, birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında, nereye gideceksin; bunların hepsini etraflıca bir incelemek, bunun üzerinde de düşünmek lazım. Değil mi? Yani bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyeyim' derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım. Olay bu kadar basit." 

Erdoğan, akşam Mecliste gerçekleştirilecek, resepsiyona katılıp katılmayacağına ilişkin soruya da "Katılacağım." yanıtını verdi. 

Anahtar Kelimeler:
CumhuruReis
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