Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96081
ALTIN
240.742
DOLAR
5.8842
STERLİN
7.6093
EURO
6.5816
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB'nin üyelik için Türkiye ile oynadığı oyunlar saygısızlık
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB'nin...
'S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek'
'S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak...
Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı
Dört askerin şehit olduğu bölgeye...
LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
LGS için yeni örnek soru...
Fenerbahçe Beko seride öne geçti
Fenerbahçe Beko seride öne geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrik Vekili Ateşyan'a mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrik Vekili Ateşyan'a mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a mektup gönderdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patrik Vekili Ateşyan'a mektup

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a bir mektup gönderdiği belirtildi.

Mektubunda 8 Mart'ta hayatını kaybeden Patrik Mesrob Mutafyan'ı saygıyla anarak ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni cemaatine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Her imparatorluğun dağılma sürecinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde sınırları içerisinde ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizler yaşandığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgın hastalıklar, göçler, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu artan çete ve silahlı grupların öncülük ettiği bozgunculuk eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz diğer Osmanlı vatandaşlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur. Dün olduğu gibi bugün de Ermeni vatandaşlarımız, ülkemizin eşit ve hür vatandaşları olarak, sosyal, siyasi ve ticari hayatımızın her alanında önemli roller üstlenmektedir. Tarih boyunca acıda ve sevinçte ortak iki halkın, geçmişin yaralarını sarması ve bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır."

"Ermeni cemaati çok özel bir öneme sahiptir"

"Bizler acılarınızın hafifletilmesinde ve sorunlarınızın çözümlenmesinde yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti:

"Şu hususun altını özellikle çizmek isterim, ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için çok özel bir öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına meydan verenler bizi karşılarında bulacaklardır. Bu vesileyle, Ermeni cemaatinin yeni dini liderinin bir an önce seçilmesini temenni ediyor ve sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Ortak bir geleceği beraber inşa edebilmenin yolunun bir ve beraber olmaktan geçtiğine inanıyorum. Bu itibarla, ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3600 ek gösterge için gözler Mecliste
3600 ek gösterge için gözler Mecliste
'S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek'
'S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'ye tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'ye tepki
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim