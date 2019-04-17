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Cumhur İttifakı'nın İzmir belediye başkanlarından Anıtkabir'e ziyaret

İzmir'in Kınık, Kiraz, Bayındır, Bergama ve Aliağa ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanan belediye başkanları, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın İzmir belediye başkanlarından Anıtkabir'e ziyaret

İzmir'in Kınık, Kiraz, Bayındır, Bergama ve Aliağa ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanan belediye başkanları, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 08:25
Cumhur İttifakı'nın İzmir belediye başkanlarından Anıtkabir'e ziyaret

Cumhur İttifakı'nın İzmir'de seçimleri kazanan 5 belediye başkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'in Kınık, Kiraz, Bayındır, Bergama ve Aliağa ilçelerinde seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları, mazbatalarını almalarının ardından ilk toplu ziyaretlerini Anıtkabir'e gerçekleştirdi.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, belediye meclis üyeleri hazır bulundu.

Mozoleye çelenk bırakan başkanlar, saygı duruşunda bulundu.

Kiraz Belediye Başkanı Özçınar, heyet adına Anıtkabir ziyaret defterine şunları yazdı:

"İstiklal Mücadelemizin mimarı, Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bugün burada Cumhur İttifakı'nı temsilen, güzel İzmir'imizin en genç kadın belediye başkanı olarak bulunuyorum. Düşman işgaline karşı direnişin başladığı, ilk kurşunun atıldığı ve Kurtuluş Savaşı'nın zaferinin müjdelendiği, kurtuluşun ve kuruluşun simgesi olan İzmir'imizin bir ilçesinde milletimiz tarafından böylesine bir göreve layık görülmenin gururunu yaşıyorum. Cumhur İttifakı'nın temsilcileri olarak bizler, İzmir'in tarihine layık bir anlayışla görevlerimizi ifa edecek, geçmişimizden devraldığımız bu güzel mirası geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Sizin de ifade ettiğiniz üzere; İzmir artık üzerine hiçbir kirli ayağın basamayacağı kutsal bir topraktır."

Anahtar Kelimeler:
İzmirbelediye
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