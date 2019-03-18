CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinde çizilmemiştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında partilerince Balıkesir'de Kuvayı Milliye Meydanı'nda organize edilen mitinge katıldı.

Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, günün her saati herkesin huzur içinde yaşaması ve çalışması için mücadele ettiklerini söyledi.

"Bay Kemal olmak kolay değildir"

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin de milliyetçi olduğunu ve ülkenin bir kum tanesini dahi kimseye vermeyeceğini ifade etti.

Sakarya'daki tank palet fabrikasına değinen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bana dünyada bir tane ülke gösterin, kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çeksin. O silah fabrikasını yabancı orduya satanların bekçiliğini yapanlar asla ve asla milliyetçi olamazlar. Erdoğan diyor ki 'Bay Kemal konuşuyor.' Bay Kemal konuşur tabii, Bay Kemal ağzına bant mı çeksin. Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için namuslu adam olmak lazım. Bay Kemal olmak için yürekli adam olmak lazım. Bay Kemal olmak için sabahın köründe oğluna telefon açıp, 'Oğlum paraları sıfırladın mı?' dememek lazımdır. Bay Kemal olmak için kul hakkı yememek lazımdır. Bay Kemal olmak o kadar kolay mı? Sen söyleyeceksin ben dinleyeceğim, ben söyleyeceğim sen de dinleyeceksin. İşine gelince vatan millet Sakarya, işine gelince özel çıkarlar. Tank palet fabrikası niye satıldı? Katar uçağı niye bedava verildi? Bu ülkenin temellerinde şehit kanları var, bu ülkenin temellerinde gözyaşları var, bu ülkenin temellerinde omzunda silah taşıyan kadınlarımız var, çoluk çocuğumuz var. Bu ülkenin temelleri sıradan bir temel değildir, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinin olduğu yerlerde çizilmemiştir. Ülkenin bütün sınırlarında acı vardır, kan vardır, gözyaşı vardır, milli mücadele vardır, Kuvayımilliye vardır. Bu ülke sıradan bir ülke değildir. Cumhuriyet kurulduğu zaman bütün İslam dünyası cumhuriyet kurdu. Neden? Gazi Mustafa Kemal, sadece Türkiye için değil bütün İslam dünyası için de örnek olan projeyi hayata geçirdi."

"Her kesimden insanları dinliyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Balıkesir ziyaretlerinde her kesimden insanları dinlediğini aktardı.

Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adaylarına destek isteyen Akşener, şunları dile getirdi:

"Böyle bir yerel seçim olur mu? Sanki Tayyip Erdoğan seçilecekmiş gibi. Yapmaya çalıştığı şey, sizi birbirinizle dövüştürmek. Sizden rica ediyorum, Allah rızası için birbirinizle kavga etmeyesiniz. Biz Millet İttifakı'nı kurduk; CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi vardı. 5 milyon biz oy aldık, 11 milyon küsur CHP aldı, 1 milyona yakın Demokrat Parti ve Saadet Partisi aldı ve sonuç itibarıyla 18 milyon oy almış siyasi partilerin, şimdi yerel seçime giderken, hepsine oy vereni de yöneticileri de terörist ilan etti."

"Bilgi üretemezsen katma değeri yüksek ürün üretemezsin"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de düzenledikleri ortak mitingin ardından, kentte sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, bir ülkede beka sorunu varsa o ülkenin liderinin dönüp kendisine soru sorması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, kendilerinin de bu soruyu o lidere sormaları gerektiğini kaydetti.

Osmanlı'nın üretimden koptuğu için yıkıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı, Türk üniversitelerini geçtiyse oturup herkesin düşünmesi lazım. Başta kanaat önderlerinin oturup düşünmesi lazım. Türkiye'yi bu hale kim getirdi, oturup onların düşünmesi lazım. Katma değeri yüksek ürün üretmek için önce bilgi üretmek lazım. Bilgi üretemezsen katma değeri yüksek ürün üretemezsin.

Bilim ve bilgi, İslamiyet'in vazgeçilmezidir. Ne diyor sevgili Peygamberimiz; 'Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir.' Bir alimin ölümünü, bir kainatın ölümü gibi görüyor. 'İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin.' diyor. Hazreti Ali; 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' diyor. Bilime değer veren geçmişe bakın, bir de bugün geldiğimiz Türkiye'ye bakın."

"Savaşa değil, seçime gidiyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 31 Mart seçimleri sürecinde bölünmelere karşı olduklarını dile getirdi.

Akşener, savaşa değil seçime gittiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Adayların projelerinin, hizmet anlayışlarının konuşulması gerekir. Karşımızda medya mensupları var. Gazetecilik mesleği, vatandaşın haber alma hakkını yerine getiren bir kurumdur. Bugün yerelinden geneline insanlar gazetecilik yapabiliyor mu? Ben onlara suç bulamıyorum çünkü habire işten atılıyor ve habire parmak havada, talimat gidiyor. Böyle bir seçim atmosferinden doğru bir şey çıkar mı? Çıkmaz."

Sivil toplum kuruluşlarının görevlerini yerine getiremediğini savunan Akşener, "Bunun yolu, sivil toplum kuruluşları aynı zamanda demokratik baskı grupları olduklarını hatırlamaları lazım. Kafasını birazcık başka bir tarafa çeviren sivil toplum kuruluşunun karşısında rakibini durduran, elim bir iradenin karşısında sivil toplum kuruluşlarının direnebilmesi çok kolay değil. Meşhur 28 Şubat sürecinde demokratik kitle örgütü olması gereken grupların o zamanki tutumları nedeniyle çok üzerinde durmuştum." ifadelerini kullandı.