Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur...
Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini diliyorum
Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini...
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri...
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı...
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 21:02
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdarogluk

Her şey çok güzel olacak demiştik ve !

115 B

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

15,9 B kişi bunun hakkında konuşuyor

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarını parti genel merkezindeki makamında takip eden Kılıçdaroğlu, resmi olmayan ilk sonuçlara ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
CHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı
Oy sayım işlemi devam ediyor
Oy sayım işlemi devam ediyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim