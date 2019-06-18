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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Mursi'nin gizlice defnedilmesini doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Mursi'nin gizlice defnedilmesini doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." dedi.

18 Haziran 2019 Salı 16:24
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Mursi'nin gizlice defnedilmesini doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, parlamentodaki gruplarının ağırlıklı olarak İstanbul'da olduğunu, milletvekilleriyle il ve ilçe başkanlarının yerel seçim için çalıştığını söyledi. Verilen mücadelenin demokrasi, hakkı geri alma mücadelesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, İstanbulluların sandığa gidip bozulan adalet terazisini yeniden düzelteceğini belirtti.

Mursi'nin ölümü

Kemal Kılıçdaroğlu, şiddete, darbelere karşı olduklarını, demokrasiden, insan haklarından yana olduklarını belirterek, bütün bunların, demokrasinin güçlenmesi için "olmazsa olmazlar" olduğunu söyledi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine değinen Kılıçdaroğlu, Mursi'nin bir darbeyle devrildiğini ve idamla yargılandığını anımsattı. 

Mısır'da darbeye karşı çıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, büyükelçilik yapmış milletvekilleri Osman Korutürk ve Faruk Loğoğlu'nu Mısır'a göndererek, siyasi idamlara başvurulmamasını söylemelerini istediğini anlattı. Kılıçdaroğlu, siyaseten bir insanın idamının doğru olmadığını, siyasi idamlar sonunda nasıl toplum çıktığı görmek isteniyorsa Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakılması gerektiğini, siyasi idamların toplumun vicdanında derin yaralar açtığını, derin travmalara yol açtığını söylediklerinin altını çizdi.

Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki Mursi, bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek, süratle defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz açısından da inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Mursi ile dünyamız, siyasi dünyalarımız da çok farklıydı. Ankara'ya ziyarete geldiğinde, kendisi beni kabul etmişti, kısa bir süre görüşme imkanı doğmuştu." dedi.

Bir ülkede kısa sürede de olsa cumhurbaşkanlığı yapan birine saygı duymaları gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, adaletin de bunu öngördüğünü anlattı.

"Kıbrıs politikasının değişmesi gerekir" 

Dış politikanın milli olması gerektiğini defalarca söylediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çıkarlarını iktidarın ve muhalefetin ortak savunması gerektiğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, "yurtta barış, dünyada barış"ın artık evrensel bir söz haline geldiğini ifade ederek, kendilerinin de bu çizgiden hiç ayrılmamaları gerektiğini dile getirdi. 

Komşu ülkelerle ilişkilerin önemli olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dış politikada attıkları en önemli adımlardan biri olduğunu, bütün vatandaşların huzur içinde yaşadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Kıbrıs politikasının artık değişmesi, yeni bir sürecin, hamlenin atılması gerektiğini savunarak, "Eğer bu yapılmazsa ileride çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. KKTC devletinin artık tanınması lazım. Türkiye'nin yeni bir siyaseti, yeni bir hamleyi sürdürmesi gerekir." dedi.

"Başımıza bu belayı açtın"

Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli olduğunu, bu sayının her ay arttığını, bazı illerde oradaki nüfustan daha fazla olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sen kalktın başımıza bu belayı açtın, bir de 35 milyar dolar Suriyeliler için para harcadığını söyledin. Millet açlıktan kıvrılıyor, 35 milyar dolar. Benim gencecik, filinta gibi evlatlarım Suriye'de şehit olacak, onların gençleri bizim tatillerde denize girecekler, tatil yapacaklar, eğlenecekler. Vicdan var kardeşim. Bunu söylediğimde de kızacak; 'Suriyelilere düşman mısın?' Hayır efendim ben kimseye düşman değilim. Türkiye'yi bu hale kimler getirdi onu sorgulamak istiyorum." 

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CHP
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