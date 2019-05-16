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'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "23 Haziran'da oyları iç edenlerden hesap soracak mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Bu heyecan, sizde olduğu müddetçe bizim önümüzde hiç kimse duramaz." dedi.

'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "23 Haziran'da oyları iç edenlerden hesap soracak mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Bu heyecan, sizde olduğu müddetçe bizim önümüzde hiç kimse duramaz." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mayıs 2019 Perşembe 10:57
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul halkının 23 Haziran'da tekrar sandığa gideceğini hatırlatarak, "Ne yapıyoruz? 23 Haziran'da oyları iç edenlerden hesap soracak mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Bu heyecan, bu coşku, bu sevgi sizde olduğu müddetçe evelallah bizim önümüzde hiç kimse duramaz." dedi.

Yıldırım, Sultançiftliği Merkez Camisi'nde kıldığı teravih namazının ardından Atatürk Bulvarı'ndaki Sultangazi Belediyesi ramazan etkinlik alanına yürüdü.

Vatandaşların "Binali Başkan" sloganları ve şarkılar eşliğinde alana geçen Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayarak sık sık poz verdi.

Etkinlik alanında vatandaşlara hitap eden Yıldırım, vatandaşların ramazan ayını kutlayarak, "Geleceğimiz aydınlık olsun. Fazla söze hacet var mı? O halde ne diyoruz? Her şey daha güzel olacak. Her şey Sultangazi ile daha güzel olacak." ifadesini kullandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un yüksek bir oyla seçildiğini hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Size çok teşekkür ediyorum. Beni de desteklediniz. Ama azcık eksik kaldı. Biliyorsunuz seçimler yenilenecek. 23 Haziran'da tekrar sandığa gidiyoruz. Ne yapıyoruz? 23 Haziran'da oyları iç edenlerden hesap soracak mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Bu heyecan, bu coşku, bu sevgi sizde olduğu müddetçe evelallah bizim önümüzde hiç kimse duramaz. Hiç endişeniz olmasın. Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber ancak Rabb'imizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Önümüzde sayılı günler var. Bu günü saymazsak 36 günümüz var. Ne yapacağız? Daha çok çalışacağız, daha çok gönüllere gireceğiz. 31 Mart'ta sandığa gidemeyenleri bulacağız ve oy vermesini sağlayacağız. Söz mü? Bu zafer sizinle olacak. Her zaman sizinle oldu, bunu da sizinle başaracağız."

"Boş lafla değil, projelerimizle hizmete devam edeceğiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileneceğine değinerek, "Malum organize hırsızlıklar sonucunda, Yüksek Seçim Kurulu tarafından tekrarı yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimimizin yeni dönemde Binali başkanımıza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Katılımcılardan seçimde Yıldırım'a oy vermelerini isteyen Şenocak, "İstanbul'da Yıldırım için kapı kapı dolaşmaya söz veriyor muyuz? Yeni dönem gerçekten çok mu çok önemli. Hizmetin devamını istiyorsak Binali Yıldırım ile yola devam edeceğiz. Biz de projelerimizi anlatırız. Birleri gibi sadece boş lafla değil, biz projelerimizle İstanbul'da hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
BinalıYıldırım
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