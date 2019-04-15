Binali Yıldırım: Oylar sandıkta iç edilmiştir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, "Yargısal süreç devam ediyor." dedi.

İtiraz sürecinin her seçimde olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hukukun peşindeyiz, vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. İstanbul gibi memleket büyüklüğünde bir şehri yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş bir şey olmaz. Seçimde yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler, oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var."

"Hepimize düşen sükunetle beklemektir"

Seçim sonucunun beklenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Hepimize düşen, sonucu sükunetle beklemektir. Dış ülkelere mesajlar göndermek, dış ülkelerin Türkiye'ye baskı yapmasını sağlamak, bunlar bizim milletimizin canını sıkmaktadır. İmamoğlu'na YSK'nin vereceği kararı sükunetle beklemesini bir kez daha tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Murdar olmuş bir seçim"

Yaşananları İstanbulluların takdirine bıraktığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahtekarlığın son kullanım tarihi olmaz. Sahtekarlık başta yapılmışsa sonuna kadar devam eder. Bu tıbbi ilaç değil. Seçmenin iradesini ve oyunu çalmak bir miada bağlı değildir. Son kullanım tarihi de olmaz. Bunu İstanbulluların takdirine sunuyorum. Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz. MHP ilçe başkanının evine 6 seçmen yazılmış, haberi yok. Kepazeliğin geldiği yere bakın."

"İmamoğlu benim gibi sonuçları bekleseydi"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Yıldırım, "Tribün tribün dolaşacağına, meydan meydan dolaşacağına, adının altına belediye başkanı yazacağına, sakin, oturup benim gibi sonuçları bekleseydi." dedi.