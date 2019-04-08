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Bergama'da geçersiz oyların sayımı tamamlandı

Bergama'da CHP'nin itirazı üzerine 220 sandıktaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı, AK Parti'nin oyu 35, CHP'nin oyu ise 22 arttı.

Bergama'da geçersiz oyların sayımı tamamlandı

Bergama'da CHP'nin itirazı üzerine 220 sandıktaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı, AK Parti'nin oyu 35, CHP'nin oyu ise 22 arttı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 09:25
Bergama'da geçersiz oyların sayımı tamamlandı

Bergama'da, CHP İlçe Başkanlığının İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine toplam 220 sandıktaki belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği geçersiz oylarının sayımı tamamlandı.

Yaklaşık 13 saat süren sayımın ardından belediye başkanlığı seçimlerinde, AK Parti'nin oyu 35 artarak 33 bin 441'e, CHP'nin oyu ise 22 artarak 32 bin 896'ya yükseldi.

Belediye meclis üyeliğinde ise AK Parti'nin oyu 31 artarak 33 bin 72'ye, CHP'nin oyu ise 21 artarak 31 bin 735'e yükseldi.

Bu çerçevede kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu, Millet İttifakı CHP Bergama Belediye Başkan Adayı İdris Yavuz Yılmaz ile arasındaki oy farkını 545'e çıkarmış oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Bergama ilçesinde AK Parti 33 bin 406, CHP ise 32 bin 874 oy almıştı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde toplamda 220 sandıkta belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği geçersiz oylarının yeniden sayılması yönünde itiraz etmiş, itirazın reddedilmesinin ardından Canbaz, konuyu İzmir İl Seçim kuruluna taşımıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Geçersizoylar
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