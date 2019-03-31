Ardahan’da CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulası ele geçirildi

Ardahan merkezde bulunan Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu'nda güvenlik görevlilerince, bir şahsın elinde CHP kısmına "evet" mührü basılmış iki adet sahte oy pusulası fotokopisi ele geçirildi.

TUTANAK TUTULARAK MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Ardahan'da yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ardahan İl Merkezi Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince; Canberk Yalçın isimli şahsın elinde; CHP kısmında evet yazılı, sahte olduğu belli olan 2 adet oy pusulası fotokopisi görüldü. Konuyla ilgili olarak merkez ilçe seçim kurulu başkanı ile görüşüldüğü ve konuyla ilgili tutanak tutularak fotokopiler muhafaza altına alınarak, tutanak ilçe seçim kuruluna gönderildi.

PENDİK'TE ELE GEÇİRİLDİ

Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi..

İstanbul'da yaşanan olayda sandık görevlileri, seçmene CHP'ye mühür basılmış pusula verince itiraz gerçekleştirildi.

Türkiye, yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başında. Ülke genelinde oy kullanmada, önemli teknik aksaklıklar yaşanmıyor.

SEÇMEN İTİRAZ ETTİ

Ancak İstanbul-Pendik'te gerçekleşen olayda, 2227 nolu sandıkta bulunan görevliler, seçmene CHP'ye mühür basılmış pusulalar verdi. Bu durum, oy kullanacak olan seçmenin tepkisine neden oldu.

TUTUNAK TUTULDU

Olayın fark edilmesinin ardından tutanak tutuldu. Oy kullanacak olan kişi, başka bir pusula alarak oyunu kullandı.

İSTANBUL BEYKOZ DA SEÇMENE MÜHÜR BASILMIŞ PUSULA VERDİLER

Beykoz İshakağa Ortaokulunda 1354 nolu sandıkta HDP'li sandık üyesi, seçmene CHP mührü basılı oy pusulası teslim etti. Tutanak tutuldu, itirazda bulunuldu ve HDP'li sandık üyesi salondan çıkarıldı.