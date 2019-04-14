Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Geceyi gündüze katık edip yorulmadan çalışacağımıza itibar eden ve bizleri buraya gönderen Ankaralı hemşerilerimize bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ankara'yı sokak sokak bildiklerini aktaran Yavaş, şöyle konuştu:

"148 Belediye meclis üyesiyle, Ankaramızın sorunlarını birlikte omuzlayacağız. Ankara’ya hizmet yolunda sizlerle yapacağım kader ve güç birliğinin nasıl hayra vesile olacağını hep birlikte görecek, süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti'de olması beni hiç rahatsız etmemiştir, etmeyecek de. Çünkü buradaki tüm arkadaşlarımın, söz konusu Ankara'ya hizmet olunca, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, gerçekleşecek her faaliyet ve projede, Ankara için ortak irade koyacağına inancım tamdır. Kampanya sürecinde söz vermiştim. Eğer buradaki çoğunluk CHP'de olsaydı encümende ve meclis bünyesinde çalışacak olan komisyonlarda, eşit dağılımı sağlayarak, daha şeffaf ve adil çalışmanın önünü açacaktım."

"Hiçbir arkadaşımıza karşı bir ön yargım yok"

"Benim Ankara’ya hizmet yolunda hiçbir arkadaşımıza karşı bir ön yargım olmadığı gibi, hiç kimsenin iyi niyetinden de şüphem yok" diyen Yavaş, vicdan ve ortak akıl eşliğinde projeleri uygulayacaklarını söyledi.

Belediye meclis üyelerinin "kasten engel olmaya yönelik" bir tavır takınacağını kesinlikle düşünmediğini tekrarlayan Mansur Yavaş, "İnsanız ve elbette hataya düşebiliriz, yanılabiliriz. Burada birbirimizi ikaz etmek, yanlışın düzeltilmesini sağlamak, hem sağlıklı bir sistemin temel taşıdır, hem de birbirimize karşı olan sorumluluğumuzdur, borcumuzdur." dedi.

"Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım yanlışa düşer, zulmeder, harama meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz, 5 buçuk milyon hemşerimize, tüm Türkiye’ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız." ifadesini kullanan Yavaş, bu ağır vebali hiçbir Meclis üyesinin üstlenmeyeceğinden ve gereğini yapacağından emin olduğunu dile getirdi.

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz projelerimizin hayata geçirilmesinde bu meclisten bir engelleme ve art niyet çıkacağına inanmıyorum. Zaten Ankara hizmet bekliyor ve bunlara ayıracak ne zamanımız ne de enerjimiz var. Seçim akşamı söz vermiştim tekrarlamak istiyorum, Biz Ankara’daki tüm hemşerilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Tebessümle kardeşlerimize sarılacağız, kucaklaşacağız. Tüm Ankara’ya adil hizmet götüreceğiz. İş üreteceğiz, tencere kaynatacağız. Adaletle yönetip, liyakati baş tacı yapacağız. Kimseye işini öğretmeyeceğiz, işimizi yapacağız, sınırlarımızı bileceğiz. Gündelik siyasi polemiklerle uğraşıp, belediyeye ayırmamız gereken vakti ve kaynakları israf etmeyeceğiz. Yasalar ne derse o. Sadece işimizi yapacağız."

"Ankara'ya katkı sunmaya devam edeceğiz"

AK Parti Grubu adına söz alan Mümin Altunışık da 25 yıldır Ankara'nın muhteşem bir şehir olması çaba sarfettiklerini ve bunda başarılı olduklarını söyledi.

Ankara'ya yapılacak bütün hizmetlerde, Ankara'ya katkı sunmaya devam edeceklerini ve Ankara'yı daha ileriye güçlü bir şekilde taşıyacaklarına vurgu yapan Altunışık, şunları söyledi:

"Ankara'yı daha ileriye taşıyacak projelere AK Parti Gurubu olarak daha büyük katkı vereceğiz. AK Parti olarak bugüne kadar Ankara'nın her noktasına dokunan belediyecilik anlayışı ile hizmet ettik, Ankara'nın her köşesine dokunduk. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ankara için verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. AK Parti hiç bir zaman partizanca tavır içinde olmamıştır. 'Ocu, şucu, bucu' olmamıştır? AK Parti hiçbir zaman yanlış işlerin merkezi olmamıştır, olmayacaktır. Biz Ankara'ya hizmet ettik, etmeye devam edeceğiz."

"Ortak akılla hareket edeceğiz"

CHP Grubu adına konuşan Coşkun Torun ise yerel seçimlerin hizmet odaklı olduğunu hatırlatarak, "CHP olarak biz de bu anlayışla hareket edecek, siyaseti bir kenara bırakıp, Ankara için ne hizmet üretebiliriz o anlayışta olacağız. Ortak akılla hareket edeceğiz, katılımcılığın önünü açacağız, şeffaf olacağız." dedi.

MHP Grubu adına söz alan Murat Ilıkan da MHP olarak kendilerine verilen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtirken, "Başkent Ankara'yı bir adım daha ileriye taşıyacak önerilerimizle, Ankara'nın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Ilıkan, MHP olarak Ankara'ya zaman kaybettirecek bir tutum olursa, karşısında duracaklarını da söyledi.

İYİ Parti Grubu adına konuşan Adnan Beker de "partizanca hareket etmeden Ankaramıza hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Meclis 1. ve 2. başkanvekili seçimleri

Konuşmaların ardından 2 yıl süreyle görev yapacak Meclis 1. ve 2. Başkanvekili seçimlerine geçildi.

AK Parti ve MHP, Birinci Başkanvekiliği için Fatih Ünal'ı, İkinci Başkanvekilliği için Mehmet Yıldız isimlerini sunarken, CHP Grubu Haydar Demir ve Muzaffer Kara'yı önerdi.

Gizli yapılan oylama sonucunda AK Parti ve MHP gruplarının önerdiği Fatih Ünal Meclis Birinci Başkanvekili, Mehmet Yıldız ise İkinci Başkanvekili seçildi.

Toplantıda başkanlık divanı için 4 asil 2 yedek üye de gizli oyla belirlendi. Büyükşehir Belediye Encümenine, meclis üyeleri arasından 1 yıl süre ile gizli oyla 5 üye belirlenirken, meclis ihtisas komisyonlarına da üyeler seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, 2018 yılı Denetim ve Faaliyet raporlarının okunup, oylanması ile devam etti.

Organ seçimleri öncesi, ittifaklar kapsamında belediye meclisine giren bazı üyeler, seçildikleri partilerden istifa ederek kendi partilerine geçiş yaptı.

Öte yandan AK Parti ve MHP gruplarının, "belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine" ilişkin verdiği teklifin gündeme alınmadan reddedildiği bildirildi.

AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Altunışık, yaptığı yazılı açıklamada, 147 kişilik Mecliste 107 kişinin verdiği teklifin gündeme dahi alınmadığını ifade etti.

Tekliflerinin 4 siyasi partinin belediye şirketlerinde ortak denetimini öngördüğünü belirten Altunışık, şunları kaydetti:

"Bizler, şeffaf ve denetlenebilir bir belediye öngördük. Bu önergeyle belediyeden atılması düşünülen işçileri de korumak istedik. Belediyeyi borçlandırmanın önüne geçmek istedik. Ortak aklı çalıştırmak istedik. Seçim öncesi belediyeyi şeffaf, adil ve ortak yönetmekten bahseden Mansur Bey'in şeffaflıktan kaçmasını anlamıyoruz. Hani belediyede uzlaşma olacaktı. Daha başlamadan Meclisi hiçe sayması Ankaralı vatandaşların iradesine saygısızlıktır."