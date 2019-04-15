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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim. Yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceğiz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim. Yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceğiz." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 11:39
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim

Ankara Büyükşehir Belediye MeclisiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Yavaş'ın dün yapılan ilk toplantının tutanağını belediye meclis üyelerinin onayına sunması üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık söz aldı.

Altunışık, AK Parti ve MHP gruplarının, "belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine" ilişkin verdikleri teklifin oylanmadan reddedildiği gerekçesiyle tutanağın oylanmasına karşı çıktı.

Yavaş'ın dünkü konuşmasında "birlik ve beraberlikten" söz ettiğini anımsatan Altunışık, tekliflerinin oylanmamasının "görevi kötüye kullanmaya" gireceğini söyledi.

Mansur Yavaş da tutanakta maddi bir hata varsa düzeltebileceklerini belirterek, "Siz şöyle bir önerge de verebilirsiniz, 'Bundan sonra Mansur Yavaş idare etmesin çoğunluk var' diyebilirsiniz. Zarar eden şirketlerin yöneticilerinin görevine devamını istiyorsunuz. Belediye başkanının temsiliyet yetkisini kimse alamaz, bunu bana Ankara halkı vermiştir." dedi.

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinden itirazların yükselmesi üzerine Yavaş, toplantıya ara verdi.

Yavaş, salondan ayrılırken bazı belediye meclis üyeleri arasında tartışma ve arbede yaşandı.

Parti temsilcileri konuştu

Aranın ardından Yavaş, meclisteki parti temsilcilerine söz verdi.

Mümin Altunışık, yaşanan tartışmayı hukuk içinde çözmek varken, mahkemeye gitme gibi bir dertlerinin olmadığını ifade etti.

Tekliflerinin gündeme alınıp oylanmasını isteyen Altunışık, Yavaş'a, bu oylamanın sonucunu kabul etmesi durumunda meclise iade etme ve mahkemeye götürme hakkının olduğunu anımsattı.

CHP adına konuşan Haydar Demir de Ankara'nın bu kadar sorunu varken bu konu üzerinde durulmasını eleştirerek, "31 Mart'ta Mansur Yavaş, Ankara'ya hizmet amacıyla çıktığı yolda yetkiyi almışken, ilk toplantıda meclisi tıkamak, çalıştırmamak için böyle bir önerge verilmesini iyi niyetli görmüyorum. Derdiniz Ankara'ya hizmet mi, yoksa belediye çalışmasını tıkamak mı?" diye konuştu.

MHP adına konuşan Murat Ilıkan ise Ankara'nın bu kadar sorunu varken toplantının gündeminde danışman maaşlarının da olduğuna dikkati çekerek, toplantı sırasında gerçekleşen "alkış ve yuhalamaların" bitirilmesini istedi.

İYİ Parti adına konuşan Adnan Beker de Yavaş'ın çalışması için yetkilerin verilmesi gerektiğini belirterek, meclisin denetim görevi göreceğini kaydetti.

"Bu bir yetki gaspı"

Parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından söz alan Mansur Yavaş, meclis iradesine saygılı olduklarının altını çizdi.

Belediye şirketlerinin yönetimiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanının kanununda temsil yetkisi olduğunu belirten Yavaş, "Temsil yetkisi benim elimden alınıp üç meclis üyesine verilmek isteniyor, bu bir yetki gaspı." dedi.

Önergeyle temsil yetkisine müdahale edilmek istendiğini dile getiren Yavaş, önergeyi reddederek belediye başkanlık makamını koruduğunu kaydetti.

Mal kaçırmadıklarını, belediyeye çökmek gibi bir amaçlarının olmadığını vurgulayan Yavaş, göreve geldiğinden beri atama yapmadığını, bir tane bile işçi çıkarmadığını ifade etti.

Yavaş, belediye şirketleriyle ilgili, "Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim. Yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceğiz. Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız. Şirketlere ihale vermek suretiyle, onların da başkalarına ihaleyi vermesinin önüne geçiyoruz." diye konuştu.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Toplantıda söz alan AK Parti Ankara il Gençlik Kolları Başkanı ve Keçiören Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, Yavaş'ın seçim öncesinde yaptığı bir açıklamada, "Öğrenci evi statüsünde olan yerler için ilk meclis toplantısında yüzde 50 indirim uygulayacağız" dediğini anımsatarak, bunun yerine ilk meclis toplantısında danışman ücretlerinin yer almasını üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Konuşmaların ardından dünkü toplantıya ilişkin tutanak metni oy çokluğuyla kabul edildi.

Bazı faaliyet raporlarının görüşülmesi için toplantı yarına ertelendi.

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