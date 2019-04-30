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AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir devlet başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir devlet başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 22:27
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir devlet başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken, basın toplantısı düzenledi.

Venezuela'daki darbe girişimine değinen Çelik, "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ABD'nin, bir başka ülkeye devlet başkanı ataması şeklindeki büyük bir yanlışla karşı karşıyayız. Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez. Bir askeri unsurun milletine yapacağı en büyük ihanet, darbe girişiminde bulunmasıdır. Biz, ülkelerin anayasalarından yanayız, seçilmiş idarecilerinden yanayız ve her türlü darbeye karşıyız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman Kardeşler'i terör örgütü olarak ilan edeceği şeklinde bir açıklama yapıldığını aktaran Çelik, bu yönde bir karar alınmasının "Avrupa'da ve Amerika'daki İslam düşmanlığını artıracağı gibi diğer yerlerdeki aşırı sağcıların elini güçlendireceğini, İslam düşmanlarının elini güçlendirecek birtakım sonuçlar doğuracağını" söyledi. Çelik, böyle bir kararın "Orta Doğu'daki demokratikleşme taleplerine karşı büyük bir darbe vuracağını" kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili açıklamalarını da eleştiren Çelik, Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara hakaret ettiğini söyledi. Çelik, "Hakim ve savcıların onuruyla oynayan bir kişinin, herhangi bir şekilde yasama sisteminin, meşru siyaset alanının içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Ömer Çelik, 23-26 Mayıs tarihlerinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağını hatırlatarak, "Seçimlerin yaklaşmasıyla İslam, Türkiye, Erdoğan düşmanlığı sezonunu açmış gözüküyorlar. Bu kafayla giderlerse çoğunluğu aşırı sağcı ve ırkçıların elde edeceği görülmektedir." dedi. Çelik, AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı Manfred Weber'in Türkiye karşıtı açıklamalarıyla ilgili de "Bu kafa faşist ve ırkçı bir kafa." değerlendirmesinde bulundu.

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Akparti
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