Ak parti'nin 309 sandıkta 17 bin 410 oyu başka partilere yazıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçimlerine dair yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 'sadece 309 sandıkta karşılaştırma yaptık, AK Parti'nin 17 bin 410 oyu başka partilere yazılmıştır' dedi.

İşte İstanbul’da kazananı değiştirecek seçimde sahtekarlığın belgeleri….