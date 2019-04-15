AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Olağanüstü itiraz hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz,﻿ "(Olağanüstü itiraz) Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." dedi.