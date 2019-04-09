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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 13:42
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yavuz, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itiraz süreciyle ilgili, "Bugün Büyükçekmece'ye ilişkin olağanüstü itirazımızı da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin "51 sandığı sayın" şeklinde bir talepleri olmadığını belirten Yavuz, "51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
YenidenSeçim
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