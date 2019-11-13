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AK Parti'de kongre maratonu başlıyor

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için süreç, 28 Kasım-15 Aralık'taki delege seçimleriyle başlayacak.

AK Parti'de kongre maratonu başlıyor

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için süreç, 28 Kasım-15 Aralık'taki delege seçimleriyle başlayacak.

13 Kasım 2019 Çarşamba 18:15
AK Parti'de kongre maratonu başlıyor

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 7. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin büyük bir siyasi hareket olduğunu ve teşkilatlanmalarının da bir kurumsallığa dayandığını belirten Kandemir, "Bizim her kongre dönemi, sadece kongre dönemlerine has her il ve ilçeyle ilgili ajandalarımız vardır, değerlendirmelerimiz vardır. Buranın sosyolojisi, aldığımız seçim sonuçları, sahada yaptığımız gözlemler ve milletimizin söyledikleri üzerinden değerlendirmeler yaparız." diye konuştu.

Kandemir, AK Parti kadrolarının gönüllülük esasına göre çalıştıklarını ve çok büyük bir teşkilat olduklarını vurgulayarak, "2 milyon 200 bin aktif arkadaşımız şu anda mahallelerde, ilçelerde ve illerde çalışıyor. Büyük bir aile, dev bir organizasyon. Biz burada süreç yönetirken arkadaşlarımız 'ben şu makamdayım ve mevkideyim' kaygısında olmaz. 'Nasıl katkı veririm, bu büyük Türkiye hayaline ve idealine nasıl omuz veririm, Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın ideallerini nasıl paylaşırım' bunun arkasından dururlar." ifadelerini kullandı.

Kongre süreçlerinin AK Parti için tazelenme dönemi olduğuna işaret eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Bu tazelenmeyi de zaman zaman bir takvimlendirme içerisinde yaparız. Bazı illerimizde ve ilçelerimizde arkadaşlarımız, 'Yeni bir arkadaşımızı burada görevlendirirsek ben katkı vermeye devam ederim, başka bir yerde katkı vermeye devam edelim.' diye bize gelirler. Biz de bu süreçleri vesile yaparız. Arkadaşlarımız zaten, 'Biz partimizin bir neferiyiz, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nerede vazife verilirse, görev alırsak orada katkı vermeye devam edeceğiz' derler."

Kandemir, teşkilatlarda önümüzdeki günlerde bazı değişiklikler yapılabileceğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Olağan süreç içerisinde bazı arkadaşlarımızı biz başka yerlerde görevlendirmek üzere değerlendireceğiz. O illerimizde ve ilçelerimizde kongreleri yönetmek üzere yeni arkadaşlarımızı Genel Başkanımız görevlendirecek ve tazelenmeyi o arkadaşlarımızla yapacağız, taşıyacağız. Olağan bir takvimin olağan akışı bunlar, AK Parti içerisinde görev değişimleri gerçekten bayrak yarışı şeklinde olur, sancısız, sıkıntısız ve problemsiz."

Bunun en güzel örneğini, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren görev yapmış il başkanlarını toplayarak sergilediklerini ifade eden Kandemir, önceki il başkanlarının kendilerine çok ciddi katkı verdiklerini anlattı. Kandemir, "Önümüzdeki ay bir benzerini yapacağız, yuvarlak masalarda çalıştay şeklinde onların genel siyasete dair ve kendi illerine dair katkılarını alacağız. Bizde bir dava şuuru var, bir dava ruhu var. Onun için de bir bayrak yarışı olarak görülür. Arkadaşlarımız da böyle değerlendirirler, dolayısıyla çok olağan bir süreç bizim için." değerlendirmesinde bulundu.

Kandemir, kongre sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınan kararla çalışmalara başladıklarını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın bize kesin talimatı, milletin sesine kulak vereceğiz. Millet bize ne söylüyor, kadrolarımızla ilgili ne söylüyor, eksiklerimizi ve kusurlarımızı tespit ediyorlarsa bunlarla ilgili ne söylüyorlar ve nasıl bir vizyon bekliyorlar bizden, ona göre hareket edeceğiz." dedi.

"Bayram havasında sandığa davet edeceğiz"

Kongre takvimi kapsamında delege seçimlerine 28 Kasım'da başlayacaklarını belirten Kandemir, "430 bin delege seçeceğiz. Kim seçecek bunları? Üyelerimiz seçecek. Bütün üyelerimizi davet edeceğiz, onlar illerde ve ilçelerde AK Parti'nin delegelerini seçecekler. Önce ilçe delegelerimizi seçeceğiz, delegelerimiz de ilçe yönetim kurullarımızı ve ilçe başkanlarımızı seçecek. 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde tüm Türkiye'de bir bayram havasında seçmenimizi ve AK Partili üyelerimizi sandığa davet edeceğiz, onlar delegelerimizi seçecekler." ifadelerini kullandı.

Kandemir, belde kongrelerinin Aralık ayının son haftasında başlayacağını ve 2020 Ocak ayının ikinci haftasına kadar devam edeceğini, nüfusu 5 binin üzerinde olan 40 beldede kongreleri gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kongre takvimine göre 2020 Ocak ayının ikinci haftasından itibaren ilçe kongrelerine başlayacaklarını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"İlçe kongrelerimizi 6 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Tüm ilçelerimizde kongrelerimizi bitirdikten sonra il kongrelerimizi başlatacağız. Takviminin uygunluğuna göre Genel Başkanımız bütün il kongrelerine katılmayı arzu ediyor. Özellikle büyükşehir kongrelerimize mutlaka geliyor zaten. Genel Başkanımızın takvimine de uygun olmak üzere hemen il kongrelerimize başlayıp 2020 sonu itibarıyla tüm Türkiye'de il ve ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız. Sonra tabii büyük olağan kongremizi planlayacağız. O da MKYK'mizin uygun gördüğü bir tarihte, 2020'nin sonu ya da 2021 yılı içerisinde büyük kongremizi inşallah yapacak ve böylece kongre sürecimizi tamamlayacağız."

Kandemir, il ve ilçelerde görev almak üzere toplumun her kesiminden vatandaşları siyaset yapmaya ve siyasetin içerisinde yer almaya davet etti. Kandemir, vatandaşların www.akgorev.com adresinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiKongre
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