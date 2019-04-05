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Adalet Bakanı Gül: Vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İtirazlar neticesinde vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim duruşumuz hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İtirazlar neticesinde vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim duruşumuz hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Nisan 2019 Cuma 12:07
Adalet Bakanı Gül: Vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İtirazlar neticesinde şu partiye, bu partiye değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim duruşumuz hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Bir parti lehine değil, milletimizin tercihine yönelik usulsüzlük varsa onun tespit edilmesini istemekteyiz." dedi.

Gül, "Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye'de bu konuda son otoritedir." diye konuştu.

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Adaletbakanıgül
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