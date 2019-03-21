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ABD Başkanı Trump: İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

ABD Başkanı Trump, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri konusunda, "ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump: İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

ABD Başkanı Trump, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri konusunda, "ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Editör
Editör
21 Mart 2019 Perşembe 22:40
ABD Başkanı Trump: İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi
Washington/Kudüs

ABD Başkanı Donald Trump ,Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu barışı ve bölgedeki denklemler açısından çok önemli bir adımın sinyalini verdi.

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

66,6 B

18:50 - 21 Mar 2019

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32,6 B kişi bunun hakkında konuşuyor

Trump, ABD'nin Orta Doğu politikasındaki bu önemli değişimi, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." sözleriyle ilan etti. 

Trump ayrıca Golan Tepeleri'nin "İsrail ve bölgesel istikrar için stratejik ve güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu" belirtti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan ve ABD Dışişleri Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim öncesi Binyamin Netanyahu yönetiminin, Washington'u işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıması için ikna etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Başbakan Netanyahu ile 11 Mart'ta Golan Tepeleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Golan Tepeleri'nin İsrail'in toprağı olarak tanıması için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilirim. Buranın bugün ve sonsuza dek İsrail'in bir parçası olarak tanınması için çalışmalara başlayacağım." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının 13 Mart'ta yayımladığı 2018 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımlanan Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesinin kullanılması dikkati çekmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Netanyahu’dan Trump’a Golan Tepeleri teşekkürü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanımanın zamanı geldi" açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti.

Benjamin Netanyahu✔@netanyahu

At a time when Iran seeks to use Syria as a platform to destroy Israel, President Trump boldly recognizes Israeli sovereignty over the Golan Heights. Thank you President Trump! @realDonaldTrump

7.688

19:06 - 21 Mar 2019

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3.409 kişi bunun hakkında konuşuyor

Başbakan Netanyahu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın açıklamalarını "cesurca" şeklinde nitelendirdi. 

Netanyahu, paylaşımında "İran’ın Suriye’yi kullanarak İsrail’i yok etmeyi düşündüğü bir dönemde Başkan Trump, cesurca İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıyor. Teşekkürler Başkan Trump." ifadelerini kullandı.

İsrail basınında bu sabah yer alan haberlerde, Netanyahu’nun pazartesi günü Washington’a yapacağı ziyaret sırasında ABD’nin işgal altındaki Golan Tepeleri’nde "İsrail’in egemenliğini" tanıyabileceği yönünde iddialar yer almıştı.

Uzmanlar, ABD’nin gelecek günlerde işgal altındaki Golan Tepeleri’ni "İsrail toprağı" olarak tanıması halinde 9 Nisan’daki seçimde Netanyahu’nun elinin güçleneceği görüşünde hemfikir.

Netanyahu, dün İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı ortak basın toplantısında uluslararası topluma Golan Tepeleri'ni "İsrail'in parçası" olarak tanımaları çağrısı yapmıştı.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'a gidecek olan Netanyahu, 25 Mart’ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu 26 Mart'ta da yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Golan Tepeleri hareketliliği

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim öncesi Netanyahu yönetimi, Washington'u işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıması için ikna etmeye çalışıyor.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Başbakan Netanyahu ile 11 Mart'ta Golan Tepeleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Golan Tepeleri'nin İsrail'in toprağı olarak tanıması için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilirim. Buranın bugün ve sonsuza dek İsrail'in bir parçası olarak tanınması için çalışmalara başlayacağım." demişti. 

ABD Dışişleri Bakanlığının 13 Mart'ta yayımladığı 2018 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımlanan Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesinin kullanılması dikkati çekmişti. 

İsrail, Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor. 

Kurtulmuş'tan ABD Başkanı Trump'a tepki 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklamasına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin Başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır. " ifadelerini kullandı.

Numan KURTULMUŞ✔@NumanKurtulmus

Dünya Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır.

432

19:38 - 21 Mar 2019

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122 kişi bunun hakkında konuşuyor

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