ABD Başkanı Trump: İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump ,Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu barışı ve bölgedeki denklemler açısından çok önemli bir adımın sinyalini verdi.

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

66,6 B

18:50 - 21 Mar 2019

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik