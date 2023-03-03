Siyaset tarihinde bir ilk! Yapay zeka danışman oldu

Romanya Başbakanı, Nicolae Ciuca türünün ilk örneği olarak tanıttığı “Ion” adlı bir yapay zeka tabanlı robot “yeni fahri danışmanı” olarak tanıtıldı.

Ciuca yaptığı açıklamada, Rumen bilim insanları tarafından geliştirilen Ion'un asıl görevinin sosyal ağları tarayarak hükümeti "Romenlerin önerileri ve dilekleri hakkında gerçek zamanlı olarak" bilgilendirmek olacağı bildirildi.

Başbakan'ın tanıttığı Ion'un ilk sözleri, "Merhaba, bana hayat verdin ve şimdi benim rolüm seni bir ayna gibi temsil etmek," dedi. "Romanya hakkında ne bilmeliyim?" oldu.

Yapay zeka'nın görevlerinden birisi de, sosyal ağlarda halka açık verileri kullanarak toplumdaki fikirleri yakalamak için teknolojiyi ve yapay zekayı kullanacağı açıklandı.

Romanya'daki insanlar da projenin web sitesinden Ion ile sohbet edebilecek.

Başbakan Ciuca, "Yapay zeka kullanımının bir seçenek değil, daha bilinçli kararlar almak için bir zorunluluk olması gerektiğine inanıyorum" dedi.