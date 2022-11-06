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Siyaset gündemi

6 Kasım siyaset gündemi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sivil Toplum Örgütleri ile Değerlendirme Toplantısı'na, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanı'na, İFAD Projesi Kapsamında Yöresel Ürün Pazar Yeri Temel Atma Töreni ve üreticilere makine ekipman dağıtımına katılacak.

(Adana/11.00-15.30) 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim Sınavı 81 ilde yapılacak.

(Ankara/10.15) 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ironman Triatlonu ödül törenine ve 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılış programı ile Dünya Gençler Tenis Şampiyonası Finalleri Ödül Töreni'ne katılacak.

(Antalya/12.30/14.00/16.00) 

 

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