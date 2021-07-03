Siyaset defterini kapatan Fillon, Rus petrol şirketinin yönetim kurulunda

Rusya merkezli Haber Ajansı olan Interfax’ın işlettiği bir web sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre, Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlık görevini yapan François Fillon, Rus devlet petrol şirketi Zarubezhneft'in yönetim kuruluna seçildi.

Fransa’da merkez sağı temsil eden eski Başbakan Fillon, 2017 yılında cumhurbaşkanlığı aday döneminde, görevini kötüye kullanma ve yolsuzluk nedeniyle davaların muhatabı olmuştu. 2020 yılında ise ertelenmiş davalar kapsamında beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

France 24, Fillon’un Apteras aracılığıyla Rus firmalarıyla çalıştığının bilindiğini aktardı. Moskova hükûmeti haziran ayında, Fillon’u Zarubezhneft yönetim kurulundaki rolü için aday gösterildi.

RUS ENERJİ ŞİRKETLERİNE KATILAN AB'Lİ POLİTİKACILAR

Rus petrol şirketi tarafından iddia henüz kabul edilmedi. Doğrulandığı takdirde, 67 yaşındaki Fillon, Rus enerji şirketlerine katılan bir dizi eski üst düzey Avrupalı ​​politikacının sadece sonuncusu olacak.

2018'deki düğününde Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dans etmesiyle akıllara kazınan Avusturyalı eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, haziran ayında Rusya'nın en büyük petrol şirketi olan Rosneft'in yönetim kuruluna seçilmişti.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder de 2017'den beri Rus petrol devi Rosneft yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürüyor ve yılda 600,000 dolar kazanıyor.