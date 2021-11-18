'Siyasal ve askeri casusluk'tan tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift serbest bırakıldı.

Geçen hafta gözaltına alınan Natalie ve Mordi Oknin'in serbest bırakıldığını İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid duyurdu.

Haaretz'in haberine göre Bennett ve Lapid, açıklamalarında "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetine işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Tahliyenin ardından çift Perşembe günü erken saatlerde İsrail'e vardı.