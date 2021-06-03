Sivas'tan kahreden haber: 9 kişi hayatını kaybetti!

Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.00 sıralarında Gölova İlçesi Çataklı köyü yakınlarında yaşandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

FECİ KAZA SONRASI VALİ AYHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gölova ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.