Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 34 yaralı!
Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.
Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 34 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede, devrilen otobüsün kaldırılması çalışmaları sürüyor.
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