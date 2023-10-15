AjansHaber.com.tr Gündem Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 34 yaralı!

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 34 yaralı!

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 34 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede, devrilen otobüsün kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı'ndan 'Türkiye' vurgulu Suriye kararı!
Ayhan Bora Kaplan operasyonunda 9 polise gözaltı
Erdoğan: Gazze'de elektrik yok, su yok, ekmek yok.
Bakan Yerlikaya: 309 teröristin etkisiz hale geti
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 34 yaralı!
Çatışmalarda 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti!
MSB'den Filistin açıklaması: Hazırız