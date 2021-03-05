Sivas'ta deprem ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleşti

Kentte olası bir depremle karşı karşıya kalınması durumunda acil durum ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının yansıtılacağı tatbikat için Organize Sanayi Bölgesinde minyatür bir enkaz alanı oluşturuldu.

Tatbikat, senaryo gereği Deliler Fayı Tecer Segmentinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle başladı.

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Gerçeğini aratmayan tatbikatta depremin ardından binalarda mahsur kalanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi, yaralılar ise enkaz altından arama ve kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Senaryo gereği depremle birlikte çıkan yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Vali Salih Ayhan, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada 2021'in İçişleri Bakanlığı tarafından "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

"Kent olarak tamamen hazırlıklı olacağız"

Bu çerçevede kent genelinde başlattıkları farkındalık eğitimlerine devam ettiklerini anlatan Ayhan, depreme hazırlıklı olmak için çalıştıklarını söyledi:

"Henüz yolun başında olmamıza rağmen ilk bir ayda 8 bin 600 kişiye eğitim verdik. İnşallah hedefimiz 400 bin kişi, yani nüfusumuzun yaklaşık yüzde 70'inin bu eğitimlerden yararlanmasını istiyoruz. Bu sene deprem konusunda kent olarak tamamen hazırlıklı olacağız."

Ayhan, konuşmasının sonunda tatbikata katılan gruplara teşekkür etti.