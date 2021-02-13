Şişli'deki kan donduran infazdan yeni bilgiler
İranlı diplomat itiraf etti! Şişli'deki kan donduran infazda yeni bilgiler ortaya çıktı.
Şişli'deki kan donduran infazda son dakika haberi: İranlı Masoud Molavi Vardanjani, İran Kudüs Gücü ve İran yönetiminin yolsuzlukları hakkında sosyal medyada muhalif paylaşımlar yapınca hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle İran'dan kaçarak Haziran 2018'de İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra İstanbul'da ikamet eden İranlı Ali Esfanjani ile arkadaşlık kurdu ancak Esfanjani, Vardanjani hakkında öğrendiği tüm bilgileri İran istihbarat birimlerine aktarıyordu.
İşte skandal cinayet ve adam kaçırmayla ilgili çarpıcı bilgiler:
Eski İran ajanı Vardanjani, geçen 14 Kasım'da İstanbul'da tek görüştüğü Ali Esfanjani tarafından götürüldüğü Şişli'de suikasta uğradı. Tetikçi Abdulvahap Koçak'ın suikast öncesinde Ali Esfanjani ile buluştuğu ve Zindaşti'nin bahçıvanı olduğu ortaya çıkmıştı.
SAHTE BELGELERLE KAÇIRDIM' İTİRAFI
Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 35 kişinin ifadesi alındı. 90 yerin ise güvelik kamera kayıtları (320 saatlik görüntü) incelendi ve 49 adreste de aramalar gerçekleştirdi. Suikastın Türkiye ayağında 7'si 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada suikastın başrolü Ali Esfanjanı'yi İran'a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzar da yakalanmış ve kaçış planını detaylı şekilde savcılık ifadesinde belirtmişti. Shalamzar, Efsanjani için İran İstanbul Başkonsolosluğu'ndan sahte seyahat belgesi hazırlandığını ve kaçışın bu sayede gerçekleştiğini iddia etmişti.
İRAN KONSOLOSLUĞUNDAKİ SAHTE BELGELERİ HAZIRLAYAN DİPLOMAT
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Önceki gün öğle saatlerinde Esfanjani'nin sahte belgelerini hazırladığı iddia edilen İran İstanbul Konsolosluğu Nüfus işleri Daire Başkanlığı görevlisi Muhammed Reza Nasırzade gözaltına alındı. Hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartıldığı belirlenen diplomat, savcılıkta yaklaşık 3 saat kaldı.
43 yaşındaki diplomat, suikastın gerçekleştiği tarihte Türkiye'de olmadığını, görevinin o tarihten önce sona erdiğini, Ali Esfanjani'yi ve olayda adı geçen hiçkimseyi tanımadığını iddia etti.
5 AY ÖNCE YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞ
İfadesi ardından tasarlayarak adam öldürme suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan Nasırzade, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakimlik, Esfanjanı'yi İran'a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzar'ın ifadesinde belirttiği gibi Tahran havaalanında diplomat Muhammed Reza Nasırzade ve olayın kurucusu Hacı Ağa'nın Ali Esfanjanı ile buluşarak havaalanından birlikte ayrıldıklarını, Masoud Molavi Vardanjani'ın ölümünde iştirak halinde olduğu ve hakkında çıkarılan yakalama kararının 5 ay sonra infaz edilmesi nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.
Maktül
"BELGEDE İSMİ 'ABBAS' YAZIYORDU"
Masoud Molavi'nin öldürülmesinde başrol oynayan Ali Efsanjani için İran İstanbul Başkonsolosluğu'ndan sahte seyahat belgesi hazırlandığını ve kaçışın bu sayede gerçekleştiğini anlatan Siyavash Abazarı Shalamzarı, Esfanjanı'nin İran'a kaçmasına yardım ettikten sonra 6-7 İranlı istihbaratçının onu İran tarafında karşıladığını kaydetmişti.
İşte o sözler: 'Yanındaki kimlikte adı Ali Esfanjani olarak yazıyordu. Geçiş belgesinde tüm bilgiler kimlikteki gibi ama ismini Abbas yazmışlardı. Hacı'yı aradım ve ismini yanlış yazmışlar dedim. O da bana bekle konsolosla görüşeceğim dedi. 15 dakika sonra geri aradı. Konsolosluk 2 bin km uzaklıkta bir yolunu bul, onu İran'a götür dedi. Tahran Havaalanına indiğimizde Hacı Ağa ve Muhammed Reza N.'yi gördüm. Orada bizi bekliyorlardı. Ali'yi alıp gittiler bir daha görmedim."
SABAH
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