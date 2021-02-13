Şişli'deki kan donduran infazdan yeni bilgiler

SAHTE BELGELERLE KAÇIRDIM' İTİRAFI

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 35 kişinin ifadesi alındı. 90 yerin ise güvelik kamera kayıtları (320 saatlik görüntü) incelendi ve 49 adreste de aramalar gerçekleştirdi. Suikastın Türkiye ayağında 7'si 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada suikastın başrolü Ali Esfanjanı'yi İran'a kaçıran Siyavash Abazarı Shalamzar da yakalanmış ve kaçış planını detaylı şekilde savcılık ifadesinde belirtmişti. Shalamzar, Efsanjani için İran İstanbul Başkonsolosluğu'ndan sahte seyahat belgesi hazırlandığını ve kaçışın bu sayede gerçekleştiğini iddia etmişti.

İRAN KONSOLOSLUĞUNDAKİ SAHTE BELGELERİ HAZIRLAYAN DİPLOMAT Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Önceki gün öğle saatlerinde Esfanjani'nin sahte belgelerini hazırladığı iddia edilen İran İstanbul Konsolosluğu Nüfus işleri Daire Başkanlığı görevlisi Muhammed Reza Nasırzade gözaltına alındı. Hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartıldığı belirlenen diplomat, savcılıkta yaklaşık 3 saat kaldı.