Şişli'de gece kulübünde yangın: 12 kişi hayatını kaybetti

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 14 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

12 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul Valiliği yangına dair şu açıklamayı paylaştı:

02.04.2024 günü saat 12.47’de Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıkmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.