Şişli'de gece kulübünde yangın: 29 kişi hayatını kaybetti

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

29 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul Valiliği yangına dair şu açıklamayı paylaştı:

02.04.2024 günü saat 12.47’de Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıkmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ilk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Bu arada yangına ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 savcıyı görevlendirdiğini belirttti. Tunç, ayrıca konuya ilişkin 6 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Tunç'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."