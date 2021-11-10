Sis Marmaray'a rekor kırdırdı!

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi'nin işlettiği, asrın projesi Marmaray'da 5 Kasım 2021 tarihinde 567 bin 169 yolcunun seyahat ettiği ve bu sayının "en yüksek günlük yolcu sayısı" olduğu açıklandı.



Türkiye'nin en yoğun araç trafiğine sahip İstanbul'da hızlı, kesintisiz ve konforlu ulaşımın adresi hâline gelen Marmaray, 76 kilometrelik parkura ve 43 istasyona sahip Halkalı-Gebze hattını, hava şartları başta olmak üzere tüm diğer dış etkenler ne seviyede olursa olsun 108 dakikada tamamlıyor.





Haftanın 7 günü, sabah saat 05.58'de sefere başlayan ve sonraki günün 00.43'üne kadar demir yolu üzerinde hareketliliği durmayan Marmaray trenleri, İstanbul'un şehir içi ulaşımının da ana omurgasını oluşturuyor.





Rekor 5 Kasım'da geldi



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, kente yoğun sisin hâkim olduğu 5 Kasım ve 6 Kasım tarihlerinde Marmaray "en yüksek günlük yolcu sayısı" bakımından rekor kırdı. Marmaray, bu tarihlerde ilave seferlerle 60 binden fazla kapasiteye kavuştu ve iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu taşıdı. "En yüksek günlük yolcu sayısı" rekoru ise "567 bin 169 yolcu" ile 5 Kasım'da kırıldı.





29 Ekim 2021 tarihinde 8'inci senesini geride bırakan Marmaray'ın, toplam taşınan yolcu sayısı 10 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 607 milyonu aştı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sis sebebiyle yolcuların, ağırlıklı olarak Ayrılık Çeşmesi, Sirkeci, Söğütlüçeşme, Üsküdar ve Yenikapı duraklarını kullandığını kaydetti.