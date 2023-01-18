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Sırt çantasından bebek cesedi çıktı

Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında bulduğu fermuarı kapalı sırt çantasının içinde bebek cesedi olduğunu belirterek polisi aradı.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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