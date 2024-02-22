Şırnak'ta PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 'ara-bul-yok et' stratejisi kapsamında Şırnak'ta Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Uludere ilçesi Düz Deresi bölgesinde başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt' operasyonu sürüyor.

Operasyonda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulurken, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanları imha ediliyor. Şırnak Valiliği de operasyona ilişkin açıklama yaptı. Operasyon kapsamında Beytüşşebap'ta 910 adet RPG-7 antitank ile 910 RPG-7 sevk fişeğinin ele geçirildiği duyuruldu.