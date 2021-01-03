Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 terörist, silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Soylu, Şırnak Gabar'da 5 teröristin mağarada etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Bakan Soylu, paylaşımında şunları söyledi:
"2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi...
Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..."
2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021
İnlerine girdiler.
Mağarada 5️⃣ terörist kahraman @jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale
getirildi...
Allah evlatlarımızı muhafaza etsin...
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 5 teröristin, Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonun bölgede devam ettiği bildirildi.
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