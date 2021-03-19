Sıra Atatürk'e gelince Gergerlioğlu bakın ne yaptı

'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki eylemine devam ediyor.

İki gündür TBMM'den ayrılmayan Gergerlioğlu, dün akşam odasına yer yatağı aldı. Kaldığı odayı videoya alan ve sosyal medya hesabından paylaşan Gergerlioğlu, duvardaki tabloları gösterdi.

SIRA ATATÜRK'E GELİNCE SUSUP KAMERAYI ÇEVİRDİ

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın tablolarını gösteren Gergerlioğlu, sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosuna gelince videoyu yatağına çevirdi.

CHP'DEN DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Gergerlioğlu'nun eylemine CHP'den de destek sürüyor. Dünkü CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün ziyaretinin ardından bugün de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Gergerlioğlu'nu ziyaret etti.

Tanrıkulu, ziyarette çektirdiği fotoğrafı "Tekrar ediyorum; Ömer Faruk Gergerlioğlu yüzbinlerce KHK'lı yurttaşımızdan birisidir. Sağlık emekçisidir. Yurttaşların iradesiyle seçilmiş ama hukuksuzca milletvekilliği düşürülmüş insan hakları savunucusudur. Bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız." dedi.