Şinzo Abe hayatını kaybetti!

Japonya'da suikasta uğrayan eski Başbakan Shinzo Abe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski başbakan, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığılmıştı. Yerel kaynaklar Abe'nin bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldığını, boynunda kanamasının olduğunu, kalbinin durduğunu açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin eski başbakanı Shinzo Abe'nin vurulmasının affedilemez bir eylem olduğunu belirterek en güçlü şekilde kınadı.

Şinzo Abe kimdir?

Shinzo Abe, 21 Eylül 1954 yılında Nagata'da doğmuştur. Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık yapan kişidir. Japonya'nın hükûmeti kapsamında 26 Eylül 2006'da özel bir toplantıyla Japonya'nın Başbakanı olarak seçildi. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç Başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon Başbakandır.

Abe, 28 Ağustos 2020'de rahatsızlığını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

Türkiye dostuydu, ikili ilişkilere önemli katkılar sundu

Görevi süresince birçok kez Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın dostluğu bulunan Şinzo Abe, Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunmuştu.

Erdoğan'dan Abe'ye özel hediye

Şinzo Abe geçtiğimiz yıllarda ikili ekonomik ilişkilerin güçlenmesi için DEİK ve TOBB tarafından Ankara'da düzenlenen bir toplantıya katılmıştı.Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine, Türk Japon İşadamları Derneği Başkanı Erdal Güven'in, Türkiye-Japonya ilişkilerinde iki önemli kilometre taşı olan Ertuğrul Fırkateyni faciasını anlattığı "Abdülhamit'in Hüzün Gemisi" ve İran-Irak savaşı esnasında Türk Hava Yolları tarafından Tahran'dan kurtarılan 215 Japon vatandaşın hikayesine yer verdiği "Tahran'dan Kaçış" isimli romanlarının Japonca versiyonları hediye edilmişti. Abe, hediye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Erdal Güven'e teşekkür etmiş, bu iki konunun Türk-Japon toplumlarının arasındaki büyük dostluğun temellerini oluşturduğunu söylerken, merakla sayfalarını çevirdiği kitapları en kısa zamanda okuyacağını belirtmişti.