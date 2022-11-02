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Sinop'ta bir kişi kaldığı pansiyonda ölü bulundu

Sinop'ta bir kişi, kaldığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.

Meydankapı Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan Gökhan K'yi odasında hareketsiz bulan tesis çalışanları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gökhan K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gökhan K'nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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