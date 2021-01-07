Simpsons ABD Kongre baskını bildi

Geleceği 27 kez bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, miğferli göstericinin görüntüsünü paylaşarak, ikonik çizgi dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti.

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, insanlığa kan ağlatan koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı. Yapılan tahminlerin bir bir çıkması endişeye neden oldu.

ABD'de Kongre Binası işgali

Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizinin hayranları, dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti. Trump yanlılarının Washington'daki Kongre Binası'nı basması olayında, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile Simpsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Simpson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

ABD'de "iç savaş 2021" etiketiyle atılan tweet'lerde, Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşıldı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim edeceği yemin töreni günü.