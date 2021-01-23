Silvan Barajı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Bölgenin kaderini değiştirecek baraj sayesinde 2.4 milyon dekar tarım arazisi suya kavuşacak, 305 bin kişiye istihdam sağlanacak. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Dünyada etkileri giderek artan ve daha çok hissedilen iklim değişikliğinin sonuçlarından bizim de bölgemizin bulunduğu bazı yerlerde biri de kuraklık tehdidinin baş göstermesidir. Şayet geçtiğimiz 18 yılda 255 milyar kiralık yatırımla 600 adet barajı hizmete almasaydık işimiz gerçekten çok zordu. Karşı karşıya olduğumuz durum bizi alternatif su depolama arayışlarına itmektedir. 2023'e kadar ülkemize 150 yeraltı barajını yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan Silvan Projesi kapsamında inşa edilen Silvan Barajı'nın gövde dolgusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de tören alanından katılımıyla bugün açıldı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"GAP'ın en önemli projelerinden biridir. Bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde artış bekliyoruz. Projeleri hızla tamamlıyoruz, elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlıyız. Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. GAP'ın bu emsal eserini süratle bitireceğiz.

Buradaki sulama sistemi sayesinde yüzde 60'a varan su tasarrufu yapılacaktır. Ergani Barajı 14.5 milyon metreküplük depolamaya sahiptir.

Geçtiğimiz 18 yılda 118 ayrı tesis hizmete alınmıştır. 123 bin kişinin su ihtiyacı karşılanmıştır. 3 ayrı barajla şehrimizin topraklarının verimini arttırdık. Silvan, Ambar, Kale, Kuruçay barajlarının tamamı da bitme aşamasına yaklaşmış durumdadır. Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. 13 ayrı sulama projesi de yatırım önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Dünyada etkileri giderek artan ve daha çok hissedilen iklim değişikliğinin sonuçlarından bizim de bölgemizin bulunduğu bazı yerlerde biri de kuraklık tehdidinin baş göstermesidir. Şayet geçtiğimiz 18 yılda 255 milyar kiralık yatırımla 600 adet barajı hizmete almasaydık işimiz gerçekten çok zordu. Karşı karşıya olduğumuz durum bizi alternatif su depolama arayışlarına itmektedir. 2023'e kadar ülkemize 150 yeraltı barajını yapmayı hedefliyoruz.

İnşallah 83 milyon tek yürek olmak suretiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızlandırıyoruz. Türkiye'yi eski günlerine döndürmekten söz eden kaos tüccarlarının aslında bu kazanımlara göz diktiğini biliyoruz. Komşularımız başta olmak üzere nice toplumların yaşadığı acıları bize de tattırmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Yönümüz hep geleceği dönük olacaktır. Bilhassa son 8 yılda kesintisiz yaşadığımız saldırılar sebebiyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak biliyoruz.

Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya daha yakınız. Kendi halkıyla birlikte bölgesindeki ve dünyadaki mazlumların umudu Türkiye'nin yükselişine şahitlik ediyoruz. Diyarbakır'dan yükselen dostluk hareleri dalga dalga tüm dünyayı kuşatacaktır.

Az önce İstanbul'da dev bir fırkateyni denize indirdik, inşallah TSK'ya onu da kazandıracağız."

PROJE HAKKINDA

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, törende Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacak Başlar ve Ergani barajları ile Ergani ilçesinin 2045 yılına kadar su sorunuyla karşılaşmasını önleyecek Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi de hizmete alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama sahasına sahip olan Silvan Barajı'nda gövde dolgusunun tamamlandığını belirterek şunları ifade etti:

"Silvan Barajı, ülkemizin en büyük 2'nci sulama projesi olan Silvan Projesi'nin ana depolama tesisi konumundadır. Ayrıca sınıfında 175,5 metre yüksekliğiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajıdır. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) gövde dolgusu tamamlanarak önemli bir aşama geride bırakıldı. 8 milyon 680 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip olan Silvan Barajı'nda 7,3 milyar metreküp su depolanabilecek."

6,4 milyar liraya mal olacak barajın tüm üniteleriyle tamamlandığında, sulama ve enerji üretimini kapsayan 4 ayrı aşamada işletileceğini bildiren Pakdemirli, "Her aşamada, Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken, Silvan HES'te üretilen elektrik enerjisi azalacak. 4'üncü ve nihai aşamayla birlikte enerji üretimi 681 milyon kilovatsaatten 88,41 milyon kilovatsaate inerken, sulamaya verilen su miktarı 1 milyar 791 milyon metreküpe yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, baraj ile halihazırda kuru tarım yapılan 2 milyon 350 bin dekar arazide modern sistemlerle sulama yapılabileceğine işaret ederek, "Silvan Barajı ve HES, tarımsal sulama ve enerji üretiminden milli ekonomiye yıllık 1,91 milyar lira katkı sunarken, 305 bin kişiye de istihdam imkanı sağlayacak." bilgisini verdi.

"ERGANİ'YE İÇME SUYU TEMİN EDİLECEK"



Hizmete alınacak Başlar Barajı'nın da temelden 30 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olan baraj ile halen kuru tarım yapılan 38 bin 200 dekar alan modern sistemlerle sulanarak 29,28 milyon lira net gelir artışı ile 5 bin kişilik istihdam imkanı sağlanacak. Sulamadan Bismil ilçesine bağlı Safyan, Akçay, Doluçanak, Bahçe, Seki, Belli, Çakıllı ve Çöltepe köyleri ile Silvan ilçesine bağlı Kasımlı köyü faydalanacak. Ergani Barajı ile de Ergani ilçesinde yer alan 18 bin 660 dekar tarım arazisi modern sistemlerle sulanacak. Barajdan yapılacak sulamayla 2 bin 450 kişiye iş imkanı ve yıllık 13 milyon lira ekonomik katkı sağlanacak."

Pakdemirli, hizmete alınacak diğer bir tesis olan Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi ile de içme suyu ihtiyacı yıllık 9,9 milyon metreküp olan Ergani ilçesine yıllık 15,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edileceğini belirtti. Pakdemirli, "Tesis, günlük 42 bin 500 metreküplük arıtma kapasitesiyle ilçenin 2045 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamasına mani olacak. Tesis, Ergani ilçesi ve Çavlı, Şölen, Koruköy, Gürünlü, Özbilek, Bademli, Bahçeköy, Deringöze, Gözekaya köylerine hizmet verecek. Yapılan tesisler, söz konusu yerleşimlerin 2045 yılı nüfusu olması beklenen 130 bin kişiye hizmet verebilecek." ifadelerini kullandı.

PKK 25 KEZ SALDIRDI

Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olacak Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak anılan ve bölgedeki işsizliği azaltacak olan Silvan Barajı'nın gövde dolgusu, PKK terör örgütünün tüm engellemeleri ve saldırılarına rağmen tamamlandı. Temeli 9 yıl önce atılan ve 25 kez bombalı ve silahlı saldırıya uğradı.