Siirt'te fotokapana yakalanan teröristler vuruldu
Yaban hayatı belgelemek ve domuz sürülerinin tespiti için kurulan fotokapana, 4 terörist takıldı.
Mehmetçik'in kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor.
Özellikle terör örgütü PKK'ya karşı art arda başlatılan operasyonlar örgütün dağılma sürecini başlattı.
Türk SİHA'larının da operasyonlara katılımıyla örgüt içinde nefes alan terörist sayısı gittikçe azaldı.
Geçtiğimiz günlerde de SİHA'lar yine aynı amaçla görev başındaydı.
ÖNCE FOTOKAPAN SONRA SİHA
Siirt'te yaban hayatın korunması için yerleştirilen fotokapanlar, PKK'lı teröristleri tespit etti.
Fotokapanın tespit ettiği 4 terörist, daha sonra SİHA'larla vurularak öldürüldü.
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